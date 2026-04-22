【ファーム情報】ヤクルトのドラ1松下2安打 楽天・前田銀が逆転サヨナラ弾 ロッテ安田が一発含む3安打
プロ野球のファーム・リーグは22日、東、中地区に交流戦でナイターを含めて5試合が行われた。
東地区で日本ハムはヤクルト戦（戸田）に2―1で逆転勝ち。先発の育成選手・川勝は3回4安打1失点で、2番手の育成選手・松岡が3回2/3を2安打無失点でリーグ単独トップの4勝目を挙げた。柴田が2安打。ヤクルト先発・小沢は4回4安打5奪三振2失点で3敗目（1勝）。ドラフト1位・松下（法大）、山野辺が2安打を放った。
楽天はロッテ戦（森林どりスタジアム泉）に8―7で逆転サヨナラ勝ち。9回2死で育成選手の前田銀が左翼へ逆転サヨナラの1号2ランを放った。前田銀は2安打3打点。ゴンザレスが4回の1号2ランなど2安打。先発・岸は3回2安打無失点で、2番手のドラフト2位・伊藤樹（早大）が6回11安打7失点（自責6）で3勝目を挙げた。ロッテは山口が5回の2号ソロなど2安打、安田が6回の1号ソロなど3安打。先発・唐川は5回5安打3失点。
中地区の巨人は西武戦（ジャイアンツタウン）に3―1。先発のドラフト3位・山城（亜大）が4回4安打4奪三振1失点で、2番手・松浦が1回無安打1奪三振無失点で1勝目（1敗）。ドラフト6位・藤井（浦和学院）が2安打を放った。西武先発・冨士は5回3安打2失点（自責1）で2敗目。斎藤大、村田が2安打をマーク。
中日はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に4―1。先発の育成選手・森山は3回無安打無失点で、2番手・松木平が1回1安打1奪三振無失点で1勝目（1敗）を挙げた。育成選手の中村が初回の1号ソロなど2安打、土田が3安打2打点。ハヤテ先発・野里は5回9安打4失点で3敗目（1勝）。野口が2安打。