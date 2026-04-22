女優の寺島しのぶ（53）が22日、自身のスレッズを更新。入院中の愛犬「ノア」を見舞ったことを伝えた。

3日前に愛犬「ノア」が「念のため」入院したことを伝えていた寺島。「今月眞秀にかかりっきりになってるからバチが当たったのかなぁ。寂しい思いをさしてたんじゃないかなぁと思いが募り眠れなかった」とつづっていた。

翌日には「ノアちゃんが早く回復しますように。。。」とコメント。「明日も会いに行く。大好き大好き大好き。パワーーーーー！」と祈念していた。

この日は「今日もノアに会いに行く。血液検査もあまり数値が良くなく。回復を願う」と投稿。「不安で不安で仕方ないけど会った時は満面の笑みで愛情シャワーを浴びせて、大丈夫だよー！とパワーを注入しよう。不安はうつるから」と胸の内を明かした。

また「弱音バリバリの私を支えてくださる方がいる。心から感謝して、心から尊敬する。私もそんな言葉をさりげなくかけられる人間になりたい」とも。

「三島由紀夫は簡単に自分の弱音を晒すのは愚かだと言っていたけど、私は弱音をバンバン吐いていこうと思う。弱った時は頼って甘えてぶら下がって生きていこうと思う」とつづった。