「88Basketball」が福大大濠と6月にキャンプ開催…プロの姿勢をU15世代に伝える

4月10日、1988年生まれの篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）、橋本竜馬（ベルテックス静岡）、湊谷安玲久司朱（元横浜ビー・コルセアーズほか）が立ち上げた「88 Basketball」は、中学生男子を対象とした合宿型キャンプを2年連続で開催する。このキャンプでは自身の経験を子どもたちやプロを目指す選手たちに還元することを目的としており、昨年に引き続き福岡大学附属大濠高校とコラボした「88 Special Camp 2026 88Basketball×福大大濠トロージャンズ」を6月13日と14日に同校で行われる。

1泊2日で行われるこのキャンプは「その一歩が未来を変える」をコンセプトとし、88Basketballの3人による指導に加え、福大大濠バスケットボール部の片峯聡太ヘッドコーチも参加予定だ。

昨年度の合宿に引き続き、2つのチームに分かれ、2日目には橋本と篠山がヘッドコーチとなり、チームを指揮する。日本の頂点を知る片峯氏や現役Bリーガーのマインドやリーダーシップを全国のハイレベルなU15世代選手とともに学ぶことができる合宿となっている。練習中だけでなく、食事やワークアウトなどからもプロの姿勢を学ぶことができる。また、参加特典としてオリジナルユニフォームが用意されるほか、合宿終了後にアドバイスを送るオンラインミーティングも行われる。

対象となるのは全国の中学1～3年生の男子バスケットボール選手。88 Basketball公式サイトにて4月30日まで参加者を募集している。応募フォームにて応募動機やアピールポイント、プレー動画などを送信する必要がある。参加費は11万円（消費税込）で定員は30名。応募者多数の場合は書類およびプレー動画による選考が実施される。

キャンプ開催に際し、講師陣は「未来を変えるチャンスが詰まったスペシャルキャンプになるよう、今年も精一杯頑張ります。みなさん、待っています！」（篠山）、「選手たちに大濠の雰囲気そして片峯先生のコーチングを感じてもらうとともに、篠山、湊谷、橋本が感じる日々を成長し積み重ねていくためにどのように練習をし、どういう姿勢で練習するかということを感じてもらいたいと思っています」（橋本）、「大濠高校という日本トップレベルの環境、そして現役Bリーガーの思考や準備に触れることで、自分の現在地とこれから目指すべき基準を、リアルに感じてほしいと思っています」（湊谷）、「講師の1人として、参加される中学生のみなさんの未来に繋がる2日間となるよう、全力で取り組みたいと思います」（片峯氏）とコメントしている。





【動画】昨年のキャンプDAY1のドキュメンタリー映像