トランプ米大統領が閣僚と協議を行った後、イランとの停戦の延長を決断した/Julia Demaree Nikhinson/AP via CNN Newsource

（CNN）米国のトランプ大統領は21日の午後、ホワイトハウスに国家安全保障チームを集め、一つの重大な決定について話し合った。今後のイランへの対応だ。

停戦期限が迫る中、バンス副大統領は次の協議のためパキスタンへ出発する予定だった。副大統領専用機エアフォースツーは既にアンドルーズ統合基地の滑走路に待機していた。しかし、ここへ来て政権は難題に直面する。イラン側がほとんど何の反応も示してこないのだ。

数日前、米国はイランに対して協議のポイントをまとめた広範なリストを送付していた。そこには次の協議に先立ちイラン側の合意を求める項目が記されていた。しかし数日が経過しても米国はイランから何の返答も得られなかった。この状態でバンス氏らが予定通りパキスタンへ直接会談に赴いたところでどれほどの成果が得られるのか、疑問が生じていたと、事情に詳しい3人の関係者は述べている。

トランプ氏が21日にホワイトハウスでバンス氏、ルビオ国務長官、ヘグセス国防長官、ケイン統合参謀本部議長、ラトクリフ中央情報局（CIA）長官と会談した時点でも、政権側はイラン側から何の連絡も受けていなかった。関係者らは協議が開催されるパキスタンの最高仲介者、アシム・ムニール元帥に対し、少なくとも何らかの回答を得るよう強く求めていたが、それから数時間経っても何の返答もなかった。

ホワイトハウスのトランプ氏の側近らは、イラン側から返答がない主な理由として現イラン指導部内の亀裂を挙げている。この見解はパキスタンの仲介者からの情報に基づいていると、3人の当局者が明らかにした。米政権は、ウラン濃縮と現在の濃縮ウラン備蓄量に関する立場や、交渉担当者にどの程度の権限を与えるべきかについてイラン側が合意に至っていないと見ている。現行の和平交渉は、主にウランに絡む議論によって難航している。

状況を複雑化させている要因の一つと米国が考えているのが、新最高指導者モジタバ・ハメネイ師を巡る問題だ。モジタバ師が部下に対し明確な指示を出しているのか、それとも具体的な指示がないまま部下がモジタバ師の意向を推測せざるを得ない状況にあるのか、現時点では判然としない。

米当局者らは、モジタバ師が表舞台に姿を現さないことが、イラン政府内部の協議を阻害していると考えている。

こうした大きな障害があるにもかかわらず、ある当局者は米国とイランの交渉担当者が近いうちに会談する可能性はまだ残されていると述べた。しかし、それが実現するかどうか、するとすればいつになるのかは全く不透明だ。

トランプ氏は、軍事攻撃を再開する代わりに、期限切れ間近のイランとの2週間の停戦を延長することを選択した。今回は終了日を明示しなかった。停戦延長を発表した自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で、イラン政府関係者を「深刻な分裂状態にある」と評したトランプ氏だが、依然として外交的解決を強く望んでいる。そこには不評を買っている紛争が再燃することに対する警戒感があるとみられる。同氏の主張によれば、米国はこの紛争に既に勝利したことになっている。

とはいえ、ここへ来ての交渉決裂は、トランプ氏がなお直面する困難を浮き彫りにする。同氏の目指す合意は、自ら提示する数々の要求を満たすことを念頭に置く。

イランは新たな協議に応じる条件として、トランプ氏がホルムズ海峡のイランの港湾に出入りする船舶に対する封鎖を解除することを公に要求している。トランプ氏はこの要求を拒否。「最終合意が得られるまで、海峡を開放することはない」と、21日午前、CNBCのインタビューで述べた。

パキスタン当局は21日、イランを協議に引き込もうと奔走すると同時にトランプ氏に対し停戦延長を促していた。停戦期限が近づく中、トランプ氏は「イラン側が提案を示し、協議が何らかの形で終結するまで停戦を延長すべきだ」と表明した。

イラン当局者らに動揺した様子はなかった。

イランのガリバフ国会議長の顧問で、同国交渉団を率いるマフディ・モハンマディ氏は、「トランプ大統領の停戦延長は何の意味もない」と述べた。「敗者の側が条件を指定することはできない。封鎖の継続は爆撃と何ら変わりなく、軍事的対応で応じなければならない」

トランプ氏による停戦継続の発表で、不確実性に満ちた一日は幕を閉じた。この日の初め、トランプ氏は近いうちにイランを再び爆撃する見込みだと宣言していた。

しかし、新たな期限が設定されていない中、トランプ氏の顧問らは、圧力を緩和すればイランが交渉を長引かせる可能性があると、非公式にトランプ氏に警告している。協議内容に詳しい関係者が明らかにした。

少なくとも交渉担当者らは、今週中に米国とイランの間で枠組み合意に達することを期待していた。米当局は、それが今後数週間にわたって合意の細部にわたるより詳細な協議につながるのを望んでいた。

しかし、こうした手法を批判する人々もいる。彼らはイランについて、協議を長引かせて時間を稼ぎ、戦争中に埋まったミサイルシステムの一部を掘り出そうとしている可能性があると警告する。

協議関係者によると、イランを巡ってはまだ多くの重要な論点が未解決のままだ。具体的には同国の将来のウラン濃縮能力、高濃縮ウランの備蓄の扱い、制裁の解除などが挙げられる。

ここ数日、トランプ氏は自身の交渉力に自信を示し、より有利な合意を勝ち取れるとの強気な姿勢を崩していない。21日には、もし自分が当時大統領だったら「ベトナム戦争にもすぐに勝利していただろう」とまで言い切った。

「最終的には素晴らしい合意に達するだろう」とトランプ氏は断言。「彼ら（イラン）には選択肢がないと思う。我々は彼らの海軍を壊滅させ、空軍も壊滅させた。指導者たちも排除した。率直に言って、これはある意味で事態を複雑にしてはいるが」と続けた。

その数時間後、ホワイトハウスのステート・ダイニング・ルームで大学生アスリートたちを表彰した際、トランプ氏は珍しくスピーチで戦争に一切触れなかった。記者たちは戦争について質問しようとしたが、トランプ氏は手を振って部屋を後にした。