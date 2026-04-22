ＭＬＢ公式サイト「ＭＬＢ．ｃｏｍ」も、その完成度の高さを大きく伝えた。

カブスの今永昇太投手（３２）が２１日（日本時間２２日）、本拠地リグレー・フィールドでのフィリーズ戦に先発し、７回３安打１失点、１四球１奪三振で今季２勝目を挙げた。チームも７―４で競り勝って７連勝。戦績を１４勝９敗とした一方、フィリーズは８勝１５敗で泥沼の７連敗となり、２０１９年６月１６〜２３日以来の長いトンネルに沈んだ。今永は同カードで２試合連続の白星となった。



差別化のポイントは、単なる勝利ではなく「中身」だ。１６日（同１７日）の敵地フィリーズ戦では６回１１奪三振でねじ伏せた左腕が、この日は得意のスプリットの切れが本調子ではないとみるや、８７球中４４球を直球に振った。直球比率は５１％。許した長打はカイル・シュワーバー外野手（３３）のソロ本塁打だけで、そこを除けば走者を二塁より先へ進ませなかった。今季５試合で２９回を投げ、３２奪三振６四球、防御率２・１７。開幕戦で４失点した後は、直近４試合で防御率１・１３まで落としている。

ＭＬＢ．ｃｏｍが伝えたクレイグ・カウンセル監督（５５）の評価も強い。「本当に優れた投手の証」と称え、「あの打線と２試合連続で戦うのは簡単ではない」と脱帽した。今永自身も「コントロールは少し悪かったが、大きなダメージを与えられない場所に投げられた」と冷静に振り返った。

打線も６回にマイケル・ブッシュ内野手（２８）の２点適時打、７回に鈴木誠也外野手（３１）の２ランで援護。球種が万全でなくても勝ち切る修正力まで示したからこそＭＬＢ公式も改めて、その価値を強調した一夜だった。