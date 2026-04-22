ＴＢＳの定例社長会見が２２日、東京・赤坂の同局で行われ、合田隆信専務が「リブート」（日曜・後９時、主演・鈴木亮平）に言及した。

今年１月期に放送され、放送期間中の３月にはＷＢＣが開催された。日本戦を含む全試合の中継がＮｅｔｆｌｉｘの独占となり、テレビの視聴人数が減ったとも言われているが「配信されたＷＢＣの日本戦の累計視聴人数が１７９０万人。全４７試合で３１４０万人だったということだけど、『リブート』は全１０話の累計視聴者人数が４２５６万人。放送でもかなりたくさんの人にもご覧いただいた」とした。第１話では無料配信回数４７８万回と、全局ドラマ歴代最高記録を達成。「放送でも配信でも両輪で結果を残した」と評価した。

「リブート」は、妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人・早瀬（松山ケンイチ）が、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）が一香（戸田恵梨香）にリブートしていたことも判明し、リブート夫婦が逆襲に動いていたが、最後は冬橋の愛が早瀬家の愛を導くラストとなった。