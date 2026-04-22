アイドルグループ「＝LOVE」の瀧脇笙古(たきわき・しょうこ)が21日、自身のX(旧ツイッター)を更新。中1日で横浜スタジアムに通ったことを報告した。



【写真】変装なし！“ガチ”スタイルで外野観戦する様子

「＝LOVE」は8周年ツアーライブのファイナル公演として、横浜スタジアムで今月18、19日にライブを行っていた。瀧脇は神奈川県生まれで、プロ野球・横浜DeNAベイスターズのファンであることを公言している。



瀧脇はライブ2日後の21日に「中1日でハマスタに戻ってきました!今季初観戦!!」と投稿。中1日という野球用語も交えつつ、観戦を報告した。また「熱い外野席から応援しました!」と、変装することなくユニホームとキャップのガチ応援スタイルで、外野席にて観戦する様子を写真に収めて投稿した。試合は大量16得点で横浜が勝利しており、「乱打戦でハラハラするとても面白い試合で痺れました!」と感想も記した。



ファンからは「あなた2日前までここでライブしてたんだよ!?」「疲労無いの?ライブやったのに」「勝利の女神様すぎる」「絶対見に行ってると思った」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）