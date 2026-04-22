23日は冷たい雨に。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■西日本〜東日本で広く雨 警報級大雨の恐れも

23日(木)は西日本や東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、太平洋側中心に非常に激しい雨が降る恐れがあります。九州や四国、沖縄では警報級の大雨となる恐れもあり、土砂災害や低い土地の浸水などに十分な注意が必要です。関東は昼頃から雨が降り出し、午後は広い範囲で本降りの雨となるでしょう。夜は沿岸部を中心に雨や風が強まる恐れがあり、伊豆諸島では荒れた天気となりそうです。朝、家を出るときに雨が降っていなくても、大きめの傘を持っていくのが良さそうです。

■雨でヒンヤリ 服装選びに注意

23日(木)は、雨の影響で気温があまり上がらず、特に西日本は前日より大幅に下がる所もあるでしょう。日本海側では3月並みの気温となるところもあり、昼間も薄手のニットやカーディガンが必要な寒さとなりそうです。ここ最近は平年より気温が高い日が多かったため、より一層ヒンヤリと感じるかもしれません。気温をしっかりと確認して、服装選びにはお気をつけください。

【23日(木)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

■北日本は日差し届く 桜前線は北海道を北上中

札幌 13℃（±0 平年並み）仙台 21℃（-5 5月下旬）新潟 20℃（-3 5月上旬）東京 19℃（-4 4月中旬）名古屋 17℃（-6 3月下旬）大阪 17℃（-6 4月上旬）松江 14℃（-7 3月下旬）広島 15℃（-5 3月中旬）福岡 16℃（-4 3月下旬）

北日本は日中は日差しの届くところが多いでしょう。北海道は内陸を中心ににわか雨がありそうですが、大きく天気が崩れることはなさそうです。22日（水）は帯広で桜満開の発表があり、2023年と並んで過去最も早い満開となっています。桜前線は足早に北海道を北上中です。ソメイヨシノの開花は残すところは室蘭のみとなっていて、今週中にも開花の発表がありそうです。今年は例年より早く桜の見頃がやってきていますので、お花見のチャンスを逃さないようにしましょう。