EXILE TAKAHIRO、大量の“アルミホイル姿”を公開「亜留美 惚威流より」 おちゃめすぎる報告に反響「イケメンすぎて目が乾く」
EXILE TAKAHIROが20日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカラーの施術中と思われる、大量のアルミホイルを頭に巻いた“イメチェン途中”の姿を公開した。
【写真】「何してもカッコイイ」大量の“アルミホイル姿”を公開したEXILE TAKAHIRO
TAKAHIROは「明日から2日間楽しんでいきましょうね」と、翌日から控えるライブに向けてファンへメッセージ。さらに、当て字で「亜留美 惚威流より」（アルミホイルより）とユーモアたっぷりに披露している。
“アルミホイル姿”でほほ笑むショットに、コメント欄には「かっこよすぎる〜」「唇かわい」「何してもカッコイイ」「イケメンすぎ」「可愛すぎてニヤケが止まらないです」「マジでイケメンすぎて目が乾くっす」などと、ファンから歓喜の声が寄せられていた。
【写真】「何してもカッコイイ」大量の“アルミホイル姿”を公開したEXILE TAKAHIRO
TAKAHIROは「明日から2日間楽しんでいきましょうね」と、翌日から控えるライブに向けてファンへメッセージ。さらに、当て字で「亜留美 惚威流より」（アルミホイルより）とユーモアたっぷりに披露している。
“アルミホイル姿”でほほ笑むショットに、コメント欄には「かっこよすぎる〜」「唇かわい」「何してもカッコイイ」「イケメンすぎ」「可愛すぎてニヤケが止まらないです」「マジでイケメンすぎて目が乾くっす」などと、ファンから歓喜の声が寄せられていた。