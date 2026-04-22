◇MLB ジャイアンツ 3-1 ドジャース(日本時間22日、オラクル・パーク)

ドジャースのロバーツ監督が大谷翔平選手の連続出塁についてコメントしました。

大谷選手はこの日、敵地ジャイアンツ戦で「1番・DH」として出場。7回の第4打席でショートへの内野安打をマークし、連続試合出塁記録を53試合に更新。4打数1安打で打率は.271としました。

53試合連続出塁はショーン・グリーン氏のドジャース記録に並ぶ球団歴代2位の記録。大谷選手の状態についてロバーツ監督は「少し苦しんでいるように見えますが、それでもこれだけの結果を出しているのは彼の才能の証しです」とコメント。

この日のヒットについて「内野安打を狙って全力疾走していたあの姿勢も素晴らしい。まだ本調子ではなく、スイングもしっくりきていない中でこれだからね。それでもチームに貢献し、出塁し続けています。それがこの記録に表れているのです。彼や他の選手が調子を上げれば、大量得点も期待できます」と語りました。

この日の試合は山本由伸投手が7回まで投げ、3失点に抑えたものの敗戦となりました。翌日は大谷選手が登板の予定となっていますが、「(今日は)ただ決定的な一本が出なかった。それだけ。明日の試合には自信があります。山本がブルペンを温存してくれたので、リリーフ陣もリフレッシュされていますし、(明日は)大谷をしっかりサポートできる状況です」とコメントしました。