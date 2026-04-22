大学受験に失敗したら予備校に行けばいい――かつてはそれが当たり前の選択肢であり、浪人生はドラマの主人公にさえなった。今は昔。なぜこうも変わったのか。

【画像】授業1回で200万円といわれた「金ピカ先生」こと佐藤忠志氏（享年68）

かつて河合塾、駿台予備校とともに「予備校御三家」の一角として君臨した代々木ゼミナール。近年は拠点を集約し規模を縮小しているが、教科ごとに君臨する「スター講師」たちは健在だ。予備校黄金時代の1970年代〜1990年代、なぜ代ゼミからは数多のスター講師が産まれたのか。以下、小林哲夫氏の著書『予備校盛衰史』（NHK出版）より、一部を抜粋して紹介する。



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ベトナム反戦運動の中心人物となった代ゼミ講師

1960年4月、小田実氏が帰国した。フルブライト基金でアメリカに留学したのち、世界をまわって日本に戻ってきたのだ。彼が代ゼミで教えるようになったのがその頃であり、国学院大助教授だった丸谷才一氏が代ゼミ創立者、高宮行男氏に紹介したと言われている。1961年、小田氏は海外での貧乏旅行をまとめた『何でも見てやろう』（河出書房新社）を発表し大ベストセラーになった。代ゼミにすればスター講師の誕生である。これは代ゼミの予備校文化形成に大きな影響を与えた。

小田氏は小説家として社会と向き合い、さまざまな発信をしてきた。1965年にベトナム戦争の「北爆」が始まったとき、彼は大学教員などとともに「ベトナムに平和を！ 市民文化団体連合」（「ベトナムに平和を！ 市民連合」＝ベ平連）を結成し、ベトナム反戦運動の中心人物として活動する。一方、代ゼミのなかでは小松左京(さきょう)氏、小中(こなか)陽太郎氏、開高健氏に呼びかけて座談会を行っている（代々木ゼミ新聞1967年1月1日号）。68年に鶴見俊輔氏、69年にはいいだもも氏も参加した。

1967年1月、やがて、小田氏の人脈からベ平連事務局長の吉川勇一氏、そして鈴木武樹(たけじゅ)氏（明治大教授）、小中陽太郎氏、高橋武智(たけとも)氏（元立教大教授）などが代ゼミで教えるようになる。高橋氏はベ平連の関連グループ「ジャテック」で、ベトナム戦争従軍アメリカ兵の脱走を支援する活動を行っていた。代ゼミ＝小田実＝ベ平連。そんな構図によって、予備校文化イコールリベラル系、左翼系と見られていた側面はある。

代ゼミが「駿台・河合と決定的に違った」ワケ

代ゼミは年に数回、教養講座も開いていた。こんな触れ込みである。「受験生時代は、入試までの限られた時間の中で学力の錬磨はいうまでもなく、人間形成にも、人生観や世界観の確立にも大事な時である。代々木ゼミナールでは、モットーである“親身の指導”の具現のひとつとして、とかく受験勉強で渇きがちな生徒諸君に潤いと知性を補給するために教養講座を開き、人文・科学・社会など、広く斯界(しかい)の代表的な諸先生を迎え、有意義な講演を高い教養の窓口としている」（「代々木ゼミナール入学案内 1980」）

教養講座のラインナップは、丸谷才一「文章の話」、大野晋「日本語の源流」、開高健「毒蛇は急がない」、桑原武夫「世界の中の日本文化」、小松左京「科学と文学」、竹内均(ひとし)「アトランティック大陸を求めて」、野坂昭如(あきゆき)「自由について」、平山郁夫「敦煌(とんこう)への道」など。こうした顔ぶれも小田氏の人脈によるところが大きい。

代ゼミは、教養講座に限らず専任講師も外部から招いた。大学受験ラジオ講座の講師、人気参考書の執筆者などだ。この点から、青山学院大学教授の入不二基義氏は代ゼミの予備校文化をこう解説する。

「その人選は、アカデミズムに内在的な（あるいは教養的な）視点からというよりも、もっと外在的な・大衆的な観点から、すなわち『知名度の高さ』や『人気度』を基準に、なされていたのではないか。ありていに言えば『集客力』のより大きな講師を招こうとしていたのではないだろうか。しかも、その『マーケティング的』とも呼べる原理・視座は、外部からの講演者を招く場合のみならず、いやその場合以上に、内側本体の予備校講師たちに対してこそ、（どこの予備校よりも）徹底して適用された。〔中略〕代ゼミ的な予備校文化は、アカデミズム的な磁場の内にではなく、芸能界的な磁場の内に置かれているようにさえ見えた。その磁場の内では、『（人気があれば）何でもあり』という開放感と自由の空気が漂い、駿台にも河合にもない独特の熱気とエネルギーに満ちていた」（入不二氏のウェブサイト）

教室に花吹雪をまいた古文講師

代ゼミは自前でスター講師を育ててもいる。創業者の高宮行男氏は、予備校講師は学者、役者、芸者、易者(えきしゃ)、医者の五者を兼ね備えるのが理想と言ってはばからなかった。学問の魅力を伝える、舞台で教師役を演じる、生徒の羨望の眼差しをあびる、進路指導の助言や読みができる、鬱屈(うっくつ)した受験生のメンタルをケアするという「五役」である。

これらを叶えようとしたのが1980年代にスター講師となった古文の土屋博映(ひろえい)氏である。まさに「芸能界的な磁場」から「独特の熱気とエネルギー」を発散していた。歌って踊って教室をかけまわり、花吹雪まで舞うシーンはメディアに何度もとりあげられた。

なぜ歌ったのか。居眠りする受講生に「何か歌ってみろ」といったら「先生が歌ったらどうですか」と返され、「じゃあ歌ってみようか、マイクもあるし」--こんなやりとりから始まったという。受講生の手拍子に、勢いに乗って紙吹雪も撒くようになった。

難しいことを難しく教えるなんて誰でもできる。難しいことを笑いながら教えよう--浪人の暗いイメージを払拭し、明るく楽しく勉強して合格するのが王道と考えるのが土屋氏である。彼は、受験生を飽きさせないために授業にどんどん最新の話題を盛り込む。情報源はラジオと週刊誌だが、一方で学問の奥深さを伝えようともする。こう話している。

「ほとんど全部の週刊誌に目を通してますし、ラジオはいつも2、3台つけっ放し。それで流行りのコマーシャルなんか、生徒に先に仕入れちゃうんです。〔中略〕奥深さというものをチラッと見せてやると、生徒がドキンとするんですよ。僕は専門の『国語学』をかなり勉強しましたから、そういう意味じゃちょっと自信あるんです。〔中略〕最高級の先生に習った、最高峰を見たという、学者としての基盤、自信があるわけです」（『広告批評』1985年5月号）

代ゼミ的予備校文化の「独特の熱気とエネルギー」といえば、前出の「金ピカ先生」こと英語担当の佐藤忠志氏、また古文講師の吉野敬介氏がいる。吉野氏はその経歴や出で立ちから「暴走族先生」と呼ばれたが、授業はオーソドックスで人気があった。

代ゼミは個性的なスター講師を生んだ一方で、功成り名遂げた名物講師を他校から引き入れた。逆にライバル予備校へ移籍した講師も少なくない。予備校文化が盛り上がった背景には、予備校講師職が流動的だったことがある。代ゼミからも、多くの予備校文化の“伝道師”が旅立った。自ら築いた予備校文化を布教するために--。

（小林 哲夫／Webオリジナル（外部転載））