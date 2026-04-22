「GR GT」のご先祖様が聖地に帰ってきた！

JARI（一般財団法人 日本自動車研究所）は2026年4月18日、1960年代を代表する国産スポーツカー、トヨタ「2000GT」のスピードトライアル仕様車の動画を、公式Xで公開しました。

【音デケェ!!】「トヨタ2000GT」スピードトライアル車両の動画を見る

1967（昭和42）年に発売されたトヨタ2000GTは、当時のトヨタが技術の粋を集めて開発した高級スポーツカーです。最高速度220km/hをマークするほか、当時の最高級車であった「クラウン」の約2倍に相当する238万円という新車価格、総生産台数が約330台という希少性の高さから、現在でも高い人気を誇ります。

また発売前年の1966年10月には、茨城県の谷田部（つくば市）にあった日本自動車研究所のコースにて、国際記録の樹立に向けたスピードトライアルにも挑戦しています。トライアル用に改造された2000GTは、平均速度200km/h以上で72時間（3日間）を走り切り、3つの世界記録や13の国際記録を樹立しています。

残念ながら、この時使用された車両は現存が確認されていませんが、トヨタは後年、トライアル仕様車を模したレプリカを製作。博物館やイベント展示に使用されているほか、2025年12月にはトヨタの新型スポーツカー「GR GT」のCM映像にも登場しています。

そして今回、スピードトライアル仕様車は茨城県のJARIつくば事業所にて開催された「JARI Open Day 2026」に特別展示されました。イベントでは、スピードトライアルの舞台となった高速コース跡地の前で、実際にエンジンを始動するなどのパフォーマンスも披露。動画からは、轟音に驚く子どもたちの声も聞こえます。

また、イベント開催日の夕方に公式Xで公開された動画には、1.4万件を超えるインプレッションが集まりました。引用やコメント欄には「滅多のことでは見れない聴けないもの」「茨城に居た頃はまだバンクも外周路も残っていたなぁ〜懐かしい」「良い音…」「本物が残っていたらなぁ…」などの投稿も寄せられています。