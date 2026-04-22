飼い主が勘違いしがちな犬の行動

1.嬉しくてしっぽを振っている

「しっぽを振る」＝「嬉しい」「楽しい」「ご機嫌」ばかりではありません。

犬がしっぽを振るのは感情を表すものですが、ポジティブな感情を表すこともあれば、ネガティブな感情を表すこともあります。

しっぽを大きくゆったりと左右に振っているときは、ポジティブな感情である可能性が高く、しっぽを小刻みに速く振っているときは、ネガティブな感情である可能性が高いです。

飼い主に対してしっぽを振っているのだからポジティブな感情であろうと考えてしまいがちですが、飼い主に対する警戒心や不安から、ネガティブな感情でしっぽを振ることもあります。

とくに他人や他犬に対してしっぽを振っているときは、愛犬の感情をよく読み取ることが大切です。事故やトラブルを防ぐために重要な要素です。

2.お腹を撫でてほしくて仰向けに寝転がる

犬はお腹を撫でてほしいとき、目の前で仰向けに寝転がることがあります。飼い主だけでなく、他人に見せることもある姿です。

しかし、「お腹を撫でてほしい」という気持ちではないことがあります。

犬が仰向けに寝転がることには、「服従します」「敵意はありません」「反省しています」「攻撃しないでください」「争いたくありません」などの気持ちが込められている場合があります。

仰向けに寝転がったからといって、触れてほしいとは限らないのです。

安易に触れてしまうと、攻撃されたと勘違いさせてしまい、飛びかかられたり噛みつかれたりする恐れがありますので注意しましょう。

3.飼い主のことが大好きで後をついて回る

犬は群れで暮らす動物であり、大好きな飼い主とは常に一緒に行動をしたがるものです。嬉しそうに楽しそうに後をついて回ることがあります。

しかし、犬が飼い主の後をついて回ることには、「不安」や「依存」が隠されている可能性があります。

一時的な不安から後をついて回ることもありますし、「分離不安症」という心の病気から後をついて回ることもあります。

飼い主への愛情表現であるのか、離れることに強い不安があるからなのか、愛犬の心理をよく読み取ることが大切です。

4.体調が悪くて寝てばかりいる

愛犬が寝てばかりいるとき、飼い主は不安になるものです。普段は元気におもちゃで遊んでいる時間なのに今日は寝てばかりいる…と、心配になることがあるのではないでしょうか。

犬の睡眠時間の平均は、成犬でも12時間～14時間くらいです。子犬や老犬であれば、16時間～18時間とも言われています。もともと寝ている時間が長い動物なのです。

飼い主が休日であれば、起きている時間が長くなる犬もいますが、普段ならお留守番をしている時間であるため、飼い主がいる・いないに関わらず、普段通り寝て過ごす犬もいます。

食欲がない、お散歩に行きたがらない、嘔吐や下痢をしているなど、普段の様子と明らかな違いがある場合や症状が出ている場合には、体調不良である可能性もあるため、早めに動物病院へ行きましょう。

間違った対応をしているかも…

犬の行動には、人間には理解することの難しい行動があります。犬の本能や習性による行動であるからです。

飼い主にとっては「そんなことしないで！」と、怒りたくなってしまうような行動が見られることがあるかもしれません。

その行動が犬の本能や習性による行動なのであれば、怒ったり叱ったりすることは、間違った対応であると言えます。

まとめ

飼い主が勘違いしがちな犬の行動を4つ解説しました。

嬉しくてしっぽを振っている お腹を撫でてほしくて仰向けに寝転がる 飼い主のことが大好きで後をついて回る 体調が悪くて寝てばかりいる

本能や習性による行動は、しつけではどうにもならないことがあります。抑えつけようとすると、強いストレスの原因となり、行動を悪化させてしまう恐れがあります。

「これは犬の本能や習性による行動なんだ」と理解し、配慮することが大切です。