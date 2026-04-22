全国にホテルや旅館を展開する「星野リゾート」が、蔵王温泉での開業を進めている温泉旅館を今年１０月１５日に開業すると発表しました。星野リゾートの県内進出は、今回が初めてです。

【写真を見る】全国にホテルや旅館を展開する「星野リゾート」 蔵王の温泉旅館が今年10月に開業 山形の風土を堪能できる施設に

星野リゾートがことし１０月に蔵王温泉で新たに開業させるのが温泉旅館「界・蔵王」です。

星野リゾートでは、地域の特色をいかしたブランド温泉旅館を全国に展開していて、今回、初めて県内に進出します。

きょう開かれた発表会によりますと、施設の屋上には蔵王の「御釜」から着想を得た３６０度見渡すことができるジャグジーを設けるほか、蔵王温泉の強酸性のお湯をいかした濃度が異なる３つの浴槽を備えた大浴場が設けられます。

客室は４９部屋の予定で、紅花をテーマにした「ご当地部屋」など山形の風土を堪能できる施設にしたいとしています。

開業は今年１０月１５日を予定していて、きょうから予約の受け付けが始まっているということです。