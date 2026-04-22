石川県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均価格が22日発表されました。

20日時点で169円10銭。5週連続で170円前後と価格高騰がおさまる気配がありません。長引く中東情勢の影響は県内のプール施設にも及んでいます。県内の現状を取材しました。

小松市末広町にある小松屋内水泳プール、平日にはおよそ250人の地元住民が利用しています。

こちらにも燃料価格高騰の影響が広がっていました。

4月の取引業者は1社、入札を辞退した業者も

久々江龍飛フィールドキャスター「Q:かなり大きなボイラーですが、1日どれくらいの燃料を使うんですか？」

小松屋内水泳プール・谷口文一所長「うちは燃料が灯油ですが、1日400リットルぐらい」

施設では、プールの水温維持や空調のためにボイラーを使用。

イラン情勢前と比べて、灯油は1リットル当たり25円上昇し、3月の燃料費は前の年の同じ月と比べて、およそ20万円増えたといいます。

また、入札で決めている4月の取引業者は1社にとどまりました。

小松屋内水泳プール・谷口文一所長「1か月である程度まとまった量を調達するようにしているので、それが確保できないということで、辞退された業者が何社かいる」

日中にもボイラーの稼働停止時間で消費削減

供給が不安定な中、燃料高騰を受けて4月から始めたことがあります。

小松屋内水泳プール・谷口文一所長「12時から14時が日中ですが、オフ（緑）になっているが、通常は稼働していたが、今は削減計画で日中に停止時間を設けている」

夜間だけでなく日中もボイラーの稼働を一時停止。

これによりおよそ100リットル、燃料の使用を削減できているということです。

利用者「Q:休館になったらどうですか？困るね。ジャグジーの水温が、ちょっと低くなったりしている。」

小松屋内水泳プール・谷口文一所長「うちとしてもなるべく休館しないで営業は続けていきたいということで、これからも利用者の皆さんのご理解を得ながら、やっていきたいと思う」

能美市根上のプールでは臨時休業も

久々江龍飛フィールドキャスター「先ほどの小松市のプールから車で10分ほどのところにある能美市根上のプールに来ました。燃料調達制限のため、臨時休業の貼り紙があります。」

能美市にある根上ふれあいプールは、納入業者からボイラーの燃料となる重油の供給が停止したとして22日から当面の間、臨時休業になりました。

施設の担当者によると、早めの調達に向け動いているものの、再開の見通しは立っていないということです。