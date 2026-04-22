【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めよう！ ヒントは伝統工芸
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、勝負の駆け引きで使われる表現、手仕事の基本となる裁縫の技術、そして世界に誇る日本の伝統美術という、全く異なる分野から言葉を並べました。文字の流れをじっくり追いながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。頭を柔らかくして、正解を見つけ出しましょう。
だ□□き
かえ□□い
うる□□り
ヒント：木の汁を加工した天然の塗料を何度も塗り重ねて仕上げる、日本の伝統工芸品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しぬ」を入れると、次のようになります。
だしぬき（出し抜き）
かえしぬい（返し縫い）
うるしぬり（漆塗り）
どれも正しい日本語になりますね。「抜き」「縫い」「塗り」と、後ろに続く一文字がすべて異なる動詞の活用形になっており、それらが共通して「しぬ」という音でつながる点に、日本語の語彙の構造的な面白さが見て取れます。意味は全く違えど、リズムよく響く言葉の構成を楽しめるパズルでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、勝負の駆け引きで使われる表現、手仕事の基本となる裁縫の技術、そして世界に誇る日本の伝統美術という、全く異なる分野から言葉を並べました。文字の流れをじっくり追いながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。頭を柔らかくして、正解を見つけ出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
かえ□□い
うる□□り
ヒント：木の汁を加工した天然の塗料を何度も塗り重ねて仕上げる、日本の伝統工芸品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：しぬ正解は「しぬ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しぬ」を入れると、次のようになります。
だしぬき（出し抜き）
かえしぬい（返し縫い）
うるしぬり（漆塗り）
どれも正しい日本語になりますね。「抜き」「縫い」「塗り」と、後ろに続く一文字がすべて異なる動詞の活用形になっており、それらが共通して「しぬ」という音でつながる点に、日本語の語彙の構造的な面白さが見て取れます。意味は全く違えど、リズムよく響く言葉の構成を楽しめるパズルでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)