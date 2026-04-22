1992年に開館した、東京都立川市にある『立川防災館』。ここでは災害を身近に感じるため、遊びを取り入れた多彩な体験ができる。消防車の模型やクイズコーナー、VR映像による災害疑似体験など、子供から大人までが分かりやすく防災を学べる工夫が凝らされている。

【映像】東日本大震災の揺れを体験する様子（実際の映像）

ニュース番組『ABEMA Morning』では、実際に現地でABEMA楪望キャスターが体験した。

地震の脅威を肌で感じるリニューアル空間

3月にリニューアルされたエリアは、壁一面から室内まで漫画が描かれたユニークな作りとなっている。その奥には地震の疑似体験空間が広がり、まずはアニメーションで地震対応を学ぶ。

ここでは日本で過去最大のマグニチュード9.0、震度7を観測した東日本大震災の揺れを体験することができる。学校の教室を想定したシチュエーションで揺れが始まると、立っていられないほどの激しい衝撃が襲う。上下左右に揺さぶられ、手足を踏ん張らなければ耐えられない。一度落ち着いたかと思えば再び激しく揺れ始める。体験を行った楪キャスターは実際の地震では、体験よりもさらに長く揺れが続いていたという事実に「本当に怖い地震だったんだと改めて感じる」と話した。

続いて、マンションの高層階などに大きな影響を与える長周期地震動の体験が行われた。横に大きく、ゆったりと揺さぶられる感覚は海の上で波に揺られているかのようであり、船酔いのような感覚を伴う。

同施設ではこのほか、能登半島地震など計14種類の揺れを再現しており、それぞれの地震の特徴や違いを詳しく知ることが可能だ。

煙の恐怖と避難経路確保のポイント

煙体験コーナーは、人体に無害な煙を使用した避難体験ができる。扉の向こうに一歩踏み出すと、すでに煙が漂っている。避難時には、停止する恐れのあるエレベーターは使用厳禁だ。また、通路に荷物があると避難の妨げになるため、日頃から避難経路を確保しておくことが重要だ。

室内には燃え盛る炎と黒煙が映し出される。煙は高いところに上がる性質があるため、身を低くして避難しなければならない。低姿勢をとることは、熱さを避け、見通しを確保することにも繋がる。さらに奥へ進むと煙が立ち込め、視界はほぼゼロになる。手で壁を伝いながら進むしかない。火災において最も恐ろしいのは煙であり、吸い込めば一酸化炭素中毒で命を落とす危険がある。

体験では煙の中をしゃがんで移動することがいかに体力を消耗し、視界の悪さが焦りを生むかを実感することができる。臨場感あふれる体験を通して、落ち着いて行動することの難しさと大切さが浮き彫りになる。

実践的な消火と救出訓練

消火体験コーナーでは、インストラクターの指導のもと、消火器の使い方を学ぶことができる。実際に放水を行うと水の勢いは強く、火元を的確に狙うことが大切だ。

救出救助エリアは、災害で倒壊した家屋がリアルなセットで再現。家の下敷きになって助けを求める人の声が響く中、要救助者を助ける方法を学ぶことができる。このほか、救護訓練や119番通報体験など、あらゆる災害を想定したプログラムが用意されている。

センター長が語る「体験」の価値

立川防災館のセンター長は、「防災館で体験された方のアンケートからは、『発災時に一度でも経験しているのといないのでは、心の余裕が違う』というご意見や、『自分が地域を守っていくという責任を持つことができた』といった意識の変化を聞くことができた」と話し「ぜひ幅広い年齢層の方に防災館へお越しいただき、楽しみながら防災体験を行っていただきたい」と語った。

（『ABEMA Morning』より）