昨年マイホームを売却後、税務署から「売却価格のお尋ね」が届きました。何のための書類ですか？返送は必須なのでしょうか？

「譲渡所得に関するお尋ね」とは何のための書類か

不動産を売却した後、税務署から届く「譲渡所得に関するお尋ね」という書類に驚く方は少なくありません。この書類は、売却した事実や金額を確認するために送られるもので、主に税務署が申告内容をチェックする目的で使われます。不動産の売却は金額が大きくなるため、適切に税金が申告されているかを確認する必要があるからです。

不動産会社や法務局の登記情報などから、税務署は売却の情報を把握しています。そのため、確定申告の内容と照らし合わせて、不明点がある場合や申告内容を確認できない場合に、この書類が送られてくることがあります。いわば、正式な税務調査の前段階の確認作業と考えると理解しやすいでしょう。



なぜ自分に届いたのか

この書類が届く理由として多いのは、確定申告をしていない場合や、申告内容に不足や疑問がある場合です。例えば、売却益が出ているにもかかわらず申告がない場合、税務署は課税漏れの可能性を疑います。

また、申告はしていても、売却価格や取得費の内容に不自然な点がある場合には、確認のために送られることがあります。ただし、必ずしも問題があるとは限りません。単純に情報確認のために送られるケースもあるため、書類が届いたからといって過度に不安になる必要はありません。



返送は必須なのか

「譲渡所得に関するお尋ね」は法的な強制力のある書類ではないため、返送しなかったからといって直ちに罰則があるわけではありません。しかし、無視すると税務署から電話や文書で問い合わせが来る可能性があり、その後の対応が複雑になることがあります。

そのため、基本的には正確に記入して返送することが望ましいでしょう。売買契約書や領収書などを確認しながら記入すれば、難しい内容ではありません。もし内容が分からない場合は、不動産会社や税理士に相談することでスムーズに対応できます。



届いたときの適切な対応方法

まずは落ち着いて、売却時の資料を手元にそろえることが重要です。売買契約書、仲介手数料の明細、取得時の資料などを確認することで、正確な情報を記入できます。もし申告漏れに気づいた場合でも、早めに国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して修正申告を行えば、大きな問題に発展する可能性は低くなります。

税務署からの書類は不安に感じやすいものですが、内容を理解して適切に対応すれば、必要以上に心配する必要はありません。むしろ、自分の税務状況を見直す良い機会と捉え、正確な情報管理を心がけることが大切です。

なお、この「お尋ね」はすべての不動産売却者に送られるわけではなく、税務署が把握している情報との照合結果に基づいて選別されています。そのため、過去の申告状況や取引内容によっては届かない場合もあります。

今後同様の取引があった際に備え、売却時の資料は一定期間保管しておくことも重要です。適切な管理を行うことで、万が一の問い合わせにも落ち着いて対応できるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー