日本では2都市で開催！“怪物新人”と話題のAHOF、デビュー後初のアジアツアー決定

AHOFが、デビュー後初のアジアツアーに乗り出す。

所属事務所F&Fエンターテインメントによると、AHOFは5月からアジアツアー「2026 AHOF 1ST TOUR：THE FIRST SPARK」を開催する。

【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」

今回のツアーは、AHOFにとってデビュー後初となるアジアツアーだ。ソウル公演を皮切りに、大阪、東京、クアラルンプール、マニラ、台北、バンコク、香港の全8都市でファンと出会う予定となっている。

ツアーはソウル公演を皮切りにスタートする。AHOFは5月30日と31日の2日間、ソウル・ブルースクエア・ウリWONバンキングホールで公演を行い、本格的なアジアツアーのスタートを切る。

ツアー開催の発表とともに公開されたポスターも期待感を高めた。爽やかな空に打ち上がる花火のビジュアルは、新たな旅の出発点に立つAHOFのときめきと希望に満ちたエネルギーを象徴的に表現している。

（画像＝F&Fエンターテインメント）

特に今回のツアーには、AHOFが初めてファンと出会う都市も含まれており、より大きな意味を持つ。メンバーたちは、さらに進化したステージと実力でグローバルファンを魅了する意気込みだ。

なお、AHOFはデビュー以降、ファンミーティングやファンコンサート、アルバム活動を通じて着実にグローバルでの存在感を高めてきた。リリースするアルバムごとに音楽番組で3冠を達成し、グローバルチャートでも存在感を示すなど、成長を続けている。

最近では、デビューから1年も経たないうちに計11個のトロフィーを獲得し、“怪物新人”として大きな注目を集めている。

初のアジアツアーを通じてさらなる飛躍に挑むAHOFが、どのようなステージで世界中のファンを魅了するのか、関心が集まっている。