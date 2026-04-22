雑誌「ハルメク」などのマーケティングやリサーチのコンサルティングを通じて、５０代以上のインサイトを日々探求する、ハルメク生きかた上手研究所は、５０歳以上のハルトモの女性５０９人を対象に「猛暑に関する調査」を２０２５年１０月３０日〜１１月４日までＷＥＢアンケートにて実施した。

約６割が猛暑により外出を控え、約３人に１人が旅行・お出かけを取りやめた。外出控えは最高気温が約３５度に達する６月から増え始めている。これまでの夏と比べ、２０２５年の猛暑により外出が減少したのは５７．２％。５０代よりも６０代以上で「減った」が多かった。外出が減少した人に、外出を控え始めた時期を聞いたところ、「６月」２１．３％、「７月」４８．５％と、７月までが約７割を占める。また、年齢が高いほど、早い時期から外出控えを始めていた。

居住地別では、関東・関西居住者も２割以上が６月から外出を控えており、各エリア同月の最高気温を見ると、６月から３５度を超えていた。猛暑による旅行やお出かけへの影響は、「やめた」が２８．９％で特に７０歳以上が高い。「時期を遅らせた」は１５．１％だった。「夏」と聞いてイメージする月として、２０２４年は半数以上の回答者が「７月」と「８月」の２か月を選んだが、２０２５年は「６月」から「９月」までの４か月へと拡大した。

外出を控え、自宅ではテレビ・ＷＥＢの視聴、昼寝などの行動がメイン。猛暑による購入増加１位は「食品・飲料」で、外出時間のシフトやＥＣ活用など猛暑を回避する生活習慣の変化も見られた。８２．９％が猛暑や冷房による冷えに伴う不調を実感。３大悩みは「だるさ・倦怠感」「睡眠の質低下」「肌荒れ」で、自宅時間の増加を反映し、「目の疲れ・乾燥」も上位に入った。