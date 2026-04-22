火付け役は「バリオトップ」

現在、英国ではマツダのMX-5 RF（日本名：ロードスターRF）こそが、新車で購入できる唯一のクーペ・コンバーチブル（CC）だ。20年前には市場がCCで溢れかえっていたことを考えれば、実に驚くべき状況だ。

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このブームの功労者（あるいは責任者？）はメルセデス・ベンツだった。AUTOCARは1994年、発表されたばかりのSLKについて、「『バリオトップ』と名付けられた革新的な電動油圧式ハードトップは、わずか25秒でSLKをクーペからロードスターへと変身させる能力を持つ」と紹介している。



メルセデス・ベンツSLK

「ボタンを押すと、アルミ製のルーフ構造がリアウィンドウのすぐ上で分割され、トランクリッドの前端が上方に持ち上がる。その後、ルーフは折りたたまれてシートの後ろにある専用スペースに収納される。トランクリッドがパタンと閉まり、パーセルシェルフが所定の位置に収まることで、一連の動作は完了する」

メルセデス・ベンツは1980年代後半から手頃な価格のスポーツカーの開発を検討していたが、プロジェクトを進める自信を得たのは、初代マツダMX-5の大成功を見てからのことだった。

デザインチーム（ベテランのブルーノ・サッコ氏が率い、後にポルシェ911の責任者となるミヒャエル・マウアー氏も中心メンバーとして参加）は、このようなクルマには独自のセールスポイントが必要だと考え、格納式メタルルーフを採用することに決めた。

SLKの人気は予想を超えていた

2年後、AUTOCAR UK編集部はSLKに試乗し、33kgというかなりの重量にもかかわらず、「バリオルーフは、我々がこれまで見た中で間違いなく最高のコンバーチブルルーフだ」と結論付けた。このルーフは、英国価格3万ポンドのSLKを「妥協なき究極のロードスター」にする上で大きな役割を果たした。

スタイリッシュでありながら手頃な価格であること、そしてハードトップがもたらす実用性の利点が相まって、SLKは瞬く間にヒットした。メルセデス・ベンツは年間約3万台の需要を見込んでいたが、発売初年度だけで5万5000台を売り上げたのだ。



メルセデス・ベンツSLK

したがって、1998年初頭にプジョーがCCを公開した際、模倣ではないかという疑いが持たれたのは当然のことと言える。さらに、そのデザイナーであるムラト・ギュナク氏が実際にSLKの開発に携わっていたという事実も、疑念に拍車をかけることになった。

ややチープな名前の『20ハート（20-Heart）』コンセプトは、実用的な乗用モデルに、オープンエアのロマンとスタイリッシュさを融合することで、「夢と現実のギャップを埋める」ことを目指していた。

真の先駆者はプジョー

しかし、ギュナク氏は、自身の手掛けたモデルが単なる模倣ではないと主張した。同氏はAUTOCARの取材に対し、「そう言われるだろうとは予想していましたが、まったくの事実無根です。実のところ、格納式ハードトップはプジョーの歴史に深く根ざしています。SLKの公式カタログにさえ、戦前のプジョー・エクリプスの写真が掲載されていたのです」と語っている。

実際、プジョーは半世紀も前に、「格納式ハードトップ（metallique decouvrable）」モデルであるエクリプスを世界で初めて量産化した。エクリプスは401セダンをベースに、フランスのコーチビルダー、ポフトゥー社のチーフデザイナーであるジョルジュ・ポーラン氏の独創性によって美しく仕上げられた。



プジョー206 CC

AUTOCARは、1935年のパリ・モーターショーにおいてカブリオレが注目を集めていることに触れ、「機械式開閉機構の場合、堅牢な構造のルーフが頻繁に用いられ、ルーフユニット全体がサイドリンクによってトランク内に収納される仕組みとなっている。トランクリッドは自動的に持ち上げられ、それからルーフが下がる」と記している。この動作には1分ほどかかった。

いずれにせよ、ギュナク氏の構想は2000年後半、206 CCとして結実した。ハッチバックの206よりパワーや俊敏性に優れていたわけではないが、そもそもそこは目的ではなかった。このモデルもヒット作となり、発売初年度に7万台以上が売れた。

短すぎた全盛期

当然のことながら、競合他社も続々と参入した。最初はダイハツ・コペン、続いてルノー・メガーヌCC、オペル/ヴォグゾール・ティグラ・ツイントップ、日産マイクラC＋C、ボルボC70、フォルクスワーゲン・イオス、三菱コルトCZC、オペル/ヴォグゾール・アストラ・ツイントップ、BMW 3シリーズ・コンバーチブル、フォード・フォーカスCC……。

2006年後半、AUTOCARは次のように報じた。「SLKが新たなジャンルを切り拓くとは、ほとんど誰も予想していなかったが、今日ではすべての主要メーカーがラインナップにフリップトップモデルを擁するか、あるいは量産化に向けて準備を進めている」



ダイハツ・コペン

コンバーチブルの販売は急速に伸び、業界アナリストたちは2010年までに世界での市場規模が130万台に達すると予測していた。

しかし、人々が「おもちゃのようなクルマ」にお金を費やそうとしなかったこと、世界的な金融危機により主要プレイヤー（ピニンファリーナ、ユーリエ、カルマン）が壊滅的打撃を受けたこと、その後にクロスオーバー車が爆発的な人気を得たことについては、多くの人が予見できていなかった。

始まったばかりのCCブームは、あっという間に終焉を迎えたのである。