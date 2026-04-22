【巨人スタメン】泉口友汰に代わって1軍登録の石塚裕惺が3番・ショート ドラ1竹丸和幸が4度目の登板
◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ｰ中日(22日、前橋)
中日戦にのぞむ巨人のスタメンが発表されました。
「3番・ショート」に石塚裕惺選手。21日に泉口友汰選手が練習中にボールが顔面を直撃し、脳しんとう特例で登録抹消となりその代わりに1軍登録されていました。
先発はドラフト1位ルーキー竹丸和幸。前回の10日のヤクルト戦では5回2/3を投げ、8安打1四球ながら1失点と粘りの投球、2勝目を手にしました。2勝1敗、防御率1.62を記録しています。試合後竹丸投手は杉内俊哉投手チーフコーチから「途中途中で消えている(使っていない）変化球があるんでね、しっかりバッテリーで話し合って。多分、竹丸もなかなか首を振らないと思う。キャッチャーに任せっぱなしというのもあるので、もうちょっと自分で考えてというのは必要になってきますね」という課題も与えられているようです。
前日、巨人は中日に逆転勝利で連敗ストップ。1点を追う7回、平山功太選手の2点タイムリーが飛び出すと、9回はマルティネス投手が締めて1点差で勝利。連敗を2で止めました。
▽以下、巨人スタメン
1(中)佐々木 俊輔
2(左)キャベッジ
3(遊)石塚 裕惺
4(一)ダルベック
5(捕)大城 卓三
6(三)小濱 佑斗
7(右)平山 功太
8(二)浦田 俊輔
9(投)竹丸 和幸
1(中)大島 洋平
2(二)田中 幹也
3(捕)石伊 雄太
4(左)細川 成也
5(右) 鵜飼 航丞
6(一)阿部 寿樹
7(三)ボスラー
8(投)櫻井 頼之介
9(遊)ロドリゲス