◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ｰ中日(22日、前橋)

中日戦にのぞむ巨人のスタメンが発表されました。

「3番・ショート」に石塚裕惺選手。21日に泉口友汰選手が練習中にボールが顔面を直撃し、脳しんとう特例で登録抹消となりその代わりに1軍登録されていました。

先発はドラフト1位ルーキー竹丸和幸。前回の10日のヤクルト戦では5回2/3を投げ、8安打1四球ながら1失点と粘りの投球、2勝目を手にしました。2勝1敗、防御率1.62を記録しています。試合後竹丸投手は杉内俊哉投手チーフコーチから「途中途中で消えている(使っていない）変化球があるんでね、しっかりバッテリーで話し合って。多分、竹丸もなかなか首を振らないと思う。キャッチャーに任せっぱなしというのもあるので、もうちょっと自分で考えてというのは必要になってきますね」という課題も与えられているようです。

前日、巨人は中日に逆転勝利で連敗ストップ。1点を追う7回、平山功太選手の2点タイムリーが飛び出すと、9回はマルティネス投手が締めて1点差で勝利。連敗を2で止めました。

▽以下、巨人スタメン

1(中)佐々木 俊輔

2(左)キャベッジ

3(遊)石塚 裕惺

4(一)ダルベック

5(捕)大城 卓三

6(三)小濱 佑斗

7(右)平山 功太

8(二)浦田 俊輔

9(投)竹丸 和幸

▽以下、中日スタメン1(中)大島 洋平2(二)田中 幹也3(捕)石伊 雄太4(左)細川 成也5(右) 鵜飼 航丞6(一)阿部 寿樹7(三)ボスラー8(投)櫻井 頼之介9(遊)ロドリゲス