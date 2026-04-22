ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」の公式インスタグラムは２２日、更新され、この日の放送でコスプレ詐欺が発覚した小日向中尉こと、寛太（藤原季節）について、実は２０日の放送でチラリと映っていたことを明かし「気付いた方はすごいです」とつぶやいた。

直美（上坂樹里）に交際を申し込んだ小日向中尉だったが、この日の放送で別の女性とヒモ生活を送る詐欺師だったことが発覚。自分も身分を偽って小日向と交際しようとしていた直美は、自分の浅はかさに唇を噛み、捨松（多部未華子）に自ら自分は身分を偽っていたので鹿鳴館を辞めさせて欲しいと告げた。

この小日向中尉が本格登場は先週１５日。２０日の放送回は、炊き出しで子供が嘔吐し、それに手を差しのべたりん（見上愛）と直美に捨松がトレインドナースにならないか？と誘った回だった。ここに小日向は出ていないはずだったが、オープニングクレジットに演じる藤原季節の名前があった。

インスタグラムによると「藤原季節さんのクランクイン動画。撮影は詐欺師・寛太のシーンからスタートしました。月曜のシーンで初登場していたのですが、気付いた方はすごいです」との文書が。実はラスト、研ナオコ演じる占い師の前を通り過ぎた和服姿の人物が寛太だった。

小日向ではなく、寛太がすでに登場していたことにネットでも「学ランと着物別人で驚き」「すごい！別人すぎる」「寛太と小日向さん、本当に同一人物？」など驚きの声が上がっていた。