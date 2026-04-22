デュカートオールインワンコート新発売♡1本で叶う時短美爪ケア

2026年4月22日（水）発売の「デュカートオールインワンコート」は、ベース・トップ・補強の3役を1本に集約した優秀ネイル♡忙しい日常でも手軽に美しい指先を叶えたい方にぴったりのアイテムです。セルフネイル初心者からケア重視派まで、幅広いニーズに応える新定番コートに注目です♪

1本で完成する時短ネイル

デュカートオールインワンコート

価格：1,320円(税込)

「デュカートオールインワンコート」は、爪の補強・ベースコート・トップコートの3機能を1本に凝縮したクリアタイプ。

テクニックいらずで、塗るだけでツヤ感のある美しい仕上がりを叶えます。

速乾処方なので、忙しい朝や隙間時間にも使いやすく、セルフネイルの時短にも最適。ネイルカラーをしない日でも、自然なツヤで清潔感のある指先を演出できます。

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ケア成分たっぷりで爪補強

3種のプロテインを含む12種のネイルケア成分（保湿成分）を配合し、乾燥やダメージで弱った爪をしっかりコーティング。

日常的に使うことで、すこやかで美しい爪へと導きます。

ダイヤモンド級のツヤ感

凹凸補正成分のダイヤモンドパウダー（※1）を配合し、爪表面をなめらかに整えながら、クリスタルのような輝きをプラス。

2～3回重ね塗りすることで、より強度とツヤがアップし、上品な指先に仕上がります。ナチュラル派の方にもおすすめの透明感ある仕上がりが魅力です。

※1ダイヤモンド末

販売情報

発売日：2026年4月22日（水）

販売店舗：全国のドラッグストア、量販店、バラエティショップ（一部店舗を除く）

※3月中旬からPLAZA・ロフト・公式オンラインストアにて先行発売いたします。

※店舗により発売日が前後することがあります。

忙しい毎日に寄り添う美爪ケア♡

時短・ケア・仕上がりのすべてを叶える「デュカートオールインワンコート」は、毎日のネイル習慣をぐっと快適にしてくれる優秀アイテム。初心者でも扱いやすく、素爪派にも嬉しいツヤ感が魅力です♪これ1本で、指先から自信を引き出してみてはいかがでしょうか♡