カクカク本格SUV！トヨタ“新”「ランドクルーザー250 VX-L」欧州にまもなく登場！

トヨタの欧州事業を統括するトヨタ・モーター・ヨーロッパは2026年3月24日、SUV「ランドクルーザー250」のラインナップに新たな2つのグレードを追加すると発表しました。

ランドクルーザーは、1951年に登場した通称トヨタ・ジープ（BJ型）をルーツとする本格オフローダーです。

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頑丈なボディオンフレーム構造を長年にわたり採用し続け、高性能な4WDシステムによって圧倒的な悪路走破性を確保してきました。世界中の過酷な環境で信頼を積み重ねてきたモデルとして知られています。

フラッグシップを担うステーションワゴン系、扱いやすさと実用性を重視したライトデューティ系、耐久性を追求したヘビーデューティ系の3つ系統があり、このうちライトデューティ系にあたるのが250です。

今回欧州市場向けに追加される2つの新グレードは、それぞれ異なるキャラクターを明確に打ち出している点が特徴です。

ひとつはランドクルーザー本来のヘリテージを意識した「VX」です。250発売当初に設定されていた限定版「ファーストエディション」で好評だった円形ヘッドライトや専用ボディカラー「スモーキーブルーメタリック」など、往年のモデルを想起させる要素を随所に盛り込み、クラシカルな雰囲気を演出しています。

もうひとつは最上級グレードとなる「VX-L」です。レザーインテリア、シートヒーター＆ベンチレーション機能（前席と後席左右）、14スピーカーJBLプレミアムサウンドシステム、ヘッドアップディスプレイ、デジタルリアビューミラーを標準装備し、快適性を向上。タイヤ&ホイールサイズはVXより2インチアップの20インチを採用しています。

ボディサイズは全長4925mm×全幅1980mm×全高1935mm、ホイールベース2850mmで、乗車定員は5人乗りまたは7人乗りが用意されます。

パワートレインは仕向け地によって異なり、西ヨーロッパ向けは、2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジンに48Vシステムを組み合わせた、いわゆるマイルドハイブリッドです。

東ヨーロッパ向けは、2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジンまたは2.4リッター直列4気筒ガソリンエンジンを設定。いずれもトランスミッションは8速ATです。

VXおよびVX-Lの価格は未定ですが、今春より欧州各国で順次展開される見通しです。