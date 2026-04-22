【同居はツラいよ】義母の約束、信じてたのに…詐欺？騙し討ち？【第25話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、約束を守らない義母の一件です。
本当は同居なんてしたくなかった。そう思っていても同居せざるを得ない事情がある方もいることでしょう。今回のマミさんもまさにそう。
夫「長年同居するわけじゃないよ」
義母「私はあまり出かけないから家にいることが多いの」
こんな2人の言葉に乗せられてしまったマミさん。でもワンオペ育児が目に見えている状態で「お孫ちゃんの面倒を見てあげるから！」なんて言われたら、心揺らぐのは当然です。しかし……。
同居スタート後にわかったことは、義母は週に3〜4回は外出することでした。しかも小さな赤ちゃんがいるのに、マミさんに送迎までやらせる始末。当然義母は家事を一切しないのでマミさんの負担は増えるばかり。ドユコト？ 騙し討ちじゃないですか！
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、約束を守らない義母の一件です。
本当は同居なんてしたくなかった。そう思っていても同居せざるを得ない事情がある方もいることでしょう。今回のマミさんもまさにそう。
義母「私はあまり出かけないから家にいることが多いの」
こんな2人の言葉に乗せられてしまったマミさん。でもワンオペ育児が目に見えている状態で「お孫ちゃんの面倒を見てあげるから！」なんて言われたら、心揺らぐのは当然です。しかし……。
同居スタート後にわかったことは、義母は週に3〜4回は外出することでした。しかも小さな赤ちゃんがいるのに、マミさんに送迎までやらせる始末。当然義母は家事を一切しないのでマミさんの負担は増えるばかり。ドユコト？ 騙し討ちじゃないですか！
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部