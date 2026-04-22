前田航基、事務所所属を報告 弟・旺志郎と「まえだまえだ」として活躍 3月に松竹エンタとの専属契約終了
俳優の前田航基が22日、自身のインスタグラムを更新。BLUE LABELに所属することを発表した。
【写真】「お兄さん久々」「揃ってる！」“まえだまえだ”航基＆旺志郎、久々の兄弟ショット ※3・4枚目
前田は「この度、私前田航基はBLUE LABELに所属させて頂く運びとなりました。」と報告。「気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」と決意をつづった。
前田は、子役時代に、弟・旺志郎とお笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。小学生の兄弟漫才コンビとして2007年の『M-1グランプリ』に出場し、2011年には是枝裕和監督が手がけた映画『奇跡』でW主演を務めるなど、幅広い活動で話題になった。今年3月31日をもって、旺志郎とともに、松竹エンタテインメントとの専属契約を終了したことを発表していた。
■報告全文
《ご報告》
いつも応援頂きありがとうございます。
この度、私前田航基はBLUE LABELに所属させて頂く運びとなりました。
気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。
前田航基
【写真】「お兄さん久々」「揃ってる！」“まえだまえだ”航基＆旺志郎、久々の兄弟ショット ※3・4枚目
前田は「この度、私前田航基はBLUE LABELに所属させて頂く運びとなりました。」と報告。「気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」と決意をつづった。
前田は、子役時代に、弟・旺志郎とお笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。小学生の兄弟漫才コンビとして2007年の『M-1グランプリ』に出場し、2011年には是枝裕和監督が手がけた映画『奇跡』でW主演を務めるなど、幅広い活動で話題になった。今年3月31日をもって、旺志郎とともに、松竹エンタテインメントとの専属契約を終了したことを発表していた。
■報告全文
《ご報告》
いつも応援頂きありがとうございます。
この度、私前田航基はBLUE LABELに所属させて頂く運びとなりました。
気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。
前田航基