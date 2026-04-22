俳優の堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演し、大ファンだというお笑いトリオ「東京03」との出会いを明かした。

番組の水曜パートナーの飯塚悟志が「来ていただきましたよ！」と歓迎すると、堺は「はい、飯塚さんが来いと。呼ばれたら来ますよ」と返答。堺は東京03と以前から親交があり、番組で一緒にコントをしたこともある。

出会いは約20年前のファミリーレストランだった。飯塚が「我々が結成当初ぐらいで、使ってるファミレスが一緒だった」と明かすと、堺も「僕が台本を覚えてる向こう側のテーブルでお二人がネタ作りを、角田さんとなさっていたのを僕は遠目に“あっ03のお二人だ！”と思いながらこっちは台本を読んでて」と回顧。

当時“認識はあったが面識はない”状態でお互いに話し掛けることはなかった。飯塚が「角ちゃんと“堺雅人じゃね？”って。でも会ったことないしなあっていうことで」と振り返ると、堺は「微妙な距離感だった」と笑った。

その後、堺が東京03の単独ライブを見に行くようになり、親交がスタート。「何回か飲みに行ったりご飯に行ったりとか、道でふと会ったり」と交友を明かした。