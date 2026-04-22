◇MLB ジャイアンツ3-1ドジャース(日本時間22日、 オラクル・パーク)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が22日に行われたジャイアンツ戦の試合前に、明日23日先発予定の大谷翔平選手の起用方法について言及しました。

その大谷選手はここまで開幕から3試合に登板し2勝を挙げ、3度のQSを記録するなど圧巻の投球を披露し続けています。前回登板のメッツ戦では、5年ぶりの投手専念でマウンドにあがり、相手打線を6回2安打1失点と圧倒しました。

そしてロバーツ監督はジャイアンツ戦の試合前に行われたインタビューで、記者から大谷選手が明日の先発登板で二刀流出場となるかどうかを問われると、すこし返答を考えてから「打つ予定だ」とコメントしました。

すると返答する前に思案した理由について記者が指摘。ロバーツ監督は改めて「特に理由はない。少し間を置いただけだよ。打つよ」と明言しました。また今後の投手専念での起用の可能性について話題が及ぶと「投げる日に打たないことで負担が軽くなるのは理にかなっている。彼はうまく両立してきたが、必要であれば本人とも話し合う。彼の柔軟な姿勢には安心しているし、明日に関しては問題ないと思っている」と言及しました。