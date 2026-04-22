IVEレイ、ほっそり美脚際立つミニワンピース姿「全身バランスが完璧」「妖精さんみたいで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が4月21日、自身のInstagramを更新。ワンピースとブーツを合わせた姿を公開し、話題となっている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ラインが本当に綺麗」美脚スラリの花柄ミニワンピ姿
レイは「just me」とつづり、写真を投稿。鏡越しにフラッシュをたいたショットでは、開いたトランクの前で、花柄のミニワンピースに黒のカーディガン、黒のブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立っている。また蝶々の羽のようなイラストも肩付近に添えている。
この投稿に「スタイル神」「スタンプ可愛すぎる」「妖精さんみたいで可愛い」「服装真似したい」「シンプルで可愛い」「脚のラインが本当に綺麗」「全身バランスが完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ラインが本当に綺麗」美脚スラリの花柄ミニワンピ姿
◆IVEレイ、ミニワンピで美脚スラリ
レイは「just me」とつづり、写真を投稿。鏡越しにフラッシュをたいたショットでは、開いたトランクの前で、花柄のミニワンピースに黒のカーディガン、黒のブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立っている。また蝶々の羽のようなイラストも肩付近に添えている。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿に「スタイル神」「スタンプ可愛すぎる」「妖精さんみたいで可愛い」「服装真似したい」「シンプルで可愛い」「脚のラインが本当に綺麗」「全身バランスが完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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