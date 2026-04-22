µ×Î±ÊÆ»ÔÈþ½Ñ´Û10Ç¯¤ÇÆÃÊÌÅ¸¡¡½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö³¤¤Î¹¬¡×Î¤µ¢¤ê
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀÐ¶¶ÀµÆóÏº¤¬Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ë³«Àß¤·¤¿ÀÐ¶¶Èþ½Ñ´Û¤¬Á°¿È¤Î¡Öµ×Î±ÊÆ»ÔÈþ½Ñ´Û¡×¤Ç¡¢³«´Û10¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô½Ð¿È¤ÎÀÄÌÚÈË¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö³¤¤Î¹¬¡×¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î½êÂ¢Àè¤«¤é¡ÖÎ¤µ¢¤ê¡×¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò´Þ¤àÌó80ÅÀ¤ò¸ø³«¡£5·î24Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÀÐ¶¶Èþ½Ñ´Û¤Ï1956Ç¯¤ËÀÐ¶¶»á¤¬»Ô¤Ë´óÂ£¤·³«´Û¡£77Ç¯¤«¤éÀÐ¶¶ºâÃÄ¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤Ë»Ô±¿±Ä¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝÀÐ¶¶Èþ½Ñ´Û¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¸½ºß¤ÎÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþ¡¢µì¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óÈþ½Ñ´Û¡Ë¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌÅ¸¤Ï¡ÖÈþ¤Î¿·ÃÏÊ¿¡½ÀÐ¶¶ºâÃÄ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û¤Î¤¤¤Þ¡×¡£Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¾¥óÈþ½Ñ´Û½êÂ¢¤Ç¡¢µ×Î±ÊÆ¤æ¤«¤ê¤Î²è²È¤ÎºîÉÊ¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÃê¾Ý³¨²è¤Ê¤É¡£4·î7Æü¤«¤é¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈø·Á¸÷ÎÖ¤Î¡Ö¹¦¿ýÎ©°ª¿ÞÖ¢É÷¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÃÒ»Ö³Ø·Ý°÷¤Ï¡ÖÀÐ¶¶Èþ½Ñ´Û»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â½é¿´¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍè´Û¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£