スシローの「大とろ」、今だけ110円〜で販売中！ぷりっと食感の「天然赤えび」もお得に《4月22日開始》

スシローでは、2026年4月22日から29日まで、数量限定で「大とろ」と「天然赤えび2貫」を110円〜で販売しています。

とろける脂がたまらない「大とろ」が今だけお得

目玉となる「大とろ」「天然赤えび2貫」はもちろん、その他にも幅広い世代で楽しめるネタが揃っています。

・大とろ

大とろがお手頃価格で登場！ とろける脂がたまりません。

価格は110円〜。

4月29日までの販売予定ですが、販売予定総数325万食が完売次第終了します。

・天然赤えび2貫

ぷりっとした食感と甘みを堪能できる一皿です。

価格は110円〜。

4月29日までの販売予定ですが、販売予定総数136万食が完売次第終了します。

その他にも、バラエティ豊かなラインアップで限定ネタが登場。

大分のブランドだこを使った「大分産くにさき姫だこ」（260円〜）や、和牛を使用した「和牛さしとろポン酢ジュレ」（260円〜）をはじめ、「漬けムラサキいか耳」（120円〜）、「貝づくし5貫盛り」（680円〜）などが期間・数量限定で登場します。

もちろん、子どもも楽しめる創作系のメニューも充実。

スシローこだわりのふっくらジューシーなハンバーグを使用した「とろ〜りチーズの炙りハンバーグ」（200円〜）、かに風サラダ・コーン・ツナサラダを一皿で楽しめる「サラダ3貫盛り」（120円〜）のほか、「グリルチキンチーズマヨ炙り」（200円〜）や「ジャンボかにカマ天にぎり」（140円〜）、青森産のほたてを使った「ほたてフライ包み 自家製タルタルのせ」（140円〜）もあります。

いずれの商品も店舗によって価格が異なります。

「貝づくし5貫盛り」「とろ〜りチーズの炙りハンバーグ」「ほたてフライ包み 自家製タルタルのせ」は、持ち帰り対象外メニューです。

持ち帰り専門店「スシロー To Go」と「京樽・スシロー」では、取り扱いがありません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰りを実施していません。

各店舗の販売状況や価格は、アプリや公式ホームページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部