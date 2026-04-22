7月10日に公開される映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』の特報映像と本ポスター、場面写真が公開された。

参考：全編犬視点で撮影された異色ホラー 『GOOD BOY／グッド・ボーイ』7月10日公開決定

ベン・レオンバーグの長編監督デビュー作となる本作は、カメラワークや演出すべてが犬の目線に合わせて作られている全編犬視点の異色ホラー。この革新的なアプローチを実現するために、3年間に及ぶ制作期間を経て完成した。

「何かがおかしい……」。異変に気付いたのは、人間ではなく飼い犬のインディだった。飼い主と一緒に田舎の実家にやってきた主人公の犬インディは、闇に潜む超常的な存在に遭遇し、得体の知れない邪悪な何かから飼い主を守ろうと立ち上がる。

公開された特報映像では、犬のインディ視点で感じている“邪悪な何か”が捉えられている。インディだから感じる匂い、目には見えないが何かがそこにいるという恐怖、大好きな飼い主が次第に蝕まれていく絶望感とともに、インディの目に映るすべての恐怖を絶え間なく体感する映像となっている。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、“悪が見える”というキャッチコピーに、闇に引きずり込もうとする数多の手に取り囲まれたようなインディの姿が描かれている。

また、場面写真では、暗闇にいる何かを見つめるインディや、心配そうに飼い主に寄り添うカット、怯えながらも様子を窺うシーンなどが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）