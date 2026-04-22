岡野バが２６年９月期業績予想及び配当予想を上方修正 岡野バが２６年９月期業績予想及び配当予想を上方修正

リンクをコピーする みんなの感想は？

岡野バルブ製造<6492.T>がこの日の取引終了後に、２６年９月期の連結業績予想について、売上高を８８億６６００万円から１００億円へ、営業利益を９億６６００万円から１９億５０００万円へ、純利益を６億８９００万円から１４億円へ上方修正し、あわせて配当予想を中間２０円・期末３０円の年５０円から中間・期末各４０円の年８０円（前期６０円）へ引き上げた。



前期が変則決算のため前期との単純比較はできないものの、バルブ製造部門で柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設向けや島根原子力発電所２号機向けの計画案件で追加受注が増加したほか、七尾大田火力発電所向け案件の工程が前倒しとなったことで売上高が計画を上回る見通し。また、メンテナンス部門で、柏崎刈羽原子力発電所７号機の点検工事が前倒しで実施されたことや、女川原子力発電所２号機の定期検査工事が計画を上回る進捗となったことも寄与する。更に、原子力関連を中心とした付加価値の高い追加受注の増加や、定期検査工事における稼働率が計画以上に高まったことも利益を押し上げるとしている。



出所：MINKABU PRESS