阪神燃の２６年３月期業績は計画を上回って着地 阪神燃の２６年３月期業績は計画を上回って着地

リンクをコピーする みんなの感想は？

阪神内燃機工業<6018.T>がこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の１３９億円から１４０億２８００万円（前の期比５．２％増）へ、営業利益が７億円から８億２４００万円（同３４．６％増）へ、純利益が５億３０００万円から７億３６００万円（同３７．３％増）へ上振れて着地したようだと発表した。



期末にかけて部品販売が好調に推移したことや、主機関の契約価格改善が一定程度進んだことによる受注損失引当金繰入額の減少などが売上高・営業利益を押し上げた。また、営業外で受取配当金、受取利息及び為替差益が増加したことも最終利益の押し上げに寄与した。なお、業績上振れに伴い、期末配当予想を４０円から５６円へ引き上げ、年間配当予想を９１円（前の期７０円）とした。



出所：MINKABU PRESS