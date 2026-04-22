日経225オプション7月限（22日日中） 3万6250円プットが出来高最多47枚
22日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は122枚だった。うちプットの出来高が70枚と、コールの52枚を上回った。プットの出来高トップは3万6250円の47枚（115円）。コールの出来高トップは6万2000円の20枚（1760円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -12 75 75000
1 285 70000
6 615 67000
2 +50 1030 65000
20 1125 64000
20 1760 62000
1 1955 61875
1 2495 60625
49000 590 2
48500 525 1
47000 435 1
40500 201 1
40000 175 16
36250 115 47
30000 52 2
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -12 75 75000
1 285 70000
6 615 67000
2 +50 1030 65000
20 1125 64000
20 1760 62000
1 1955 61875
1 2495 60625
49000 590 2
48500 525 1
47000 435 1
40500 201 1
40000 175 16
36250 115 47
30000 52 2
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