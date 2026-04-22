　22日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は122枚だった。うちプットの出来高が70枚と、コールの52枚を上回った。プットの出来高トップは3万6250円の47枚（115円）。コールの出来高トップは6万2000円の20枚（1760円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 -12　　　75　　75000　
　　 1　　　　　　 285　　70000　
　　 6　　　　　　 615　　67000　
　　 2　　 +50　　1030　　65000　
　　20　　　　　　1125　　64000　
　　20　　　　　　1760　　62000　
　　 1　　　　　　1955　　61875　
　　 1　　　　　　2495　　60625　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 590 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 525 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 435 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 201 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 175 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　36250　　 115 　　　　　　　47　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　52 　　　　　　　 2　

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