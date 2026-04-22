明日23日は関東〜九州の広い範囲で雨が降り、傘が必要になるでしょう。太平洋側の沿岸部では活発な雨雲がかかりやすく、激しい雨の降る所がありそうです。四国や九州南部では局地的に滝のような雨の降り方になるでしょう。車の運転は道路の冠水などにお気をつけください。

低気圧が東進 雨雲も西から東へ広がる

明日23日にかけては前線を伴った低気圧が九州から本州の南岸を東へ進むでしょう。このため全国的に雨が降り、一時的に雨や風が強まる所がありそうです。





今日22日午後4時現在、九州で雨の降っている所があります。鹿児島県の上中(南種子町)では1時間に15.0ミリのやや強い雨を観測しました。今夜にかけて雨の範囲は東へ広がり、中国地方や四国でも雨の降りだす所がありそうです。近畿から関東甲信も次第に雲が厚みを増すでしょう。

明日23日は広く雨 四国で滝のような雨も

明日23日はさらに広い範囲で傘が必要になりそうです。



九州や四国では昼頃にかけて発達した雨雲がかかりやすく、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。九州南部や四国の太平洋側では昼過ぎにかけて局地的に非常に激しく降るおそれがあります。非常に激しい雨とは、滝のように降る雨で、傘は全く役に立たなくなるくらいです。車の運転は道路の冠水などにお気をつけください。



中国地方や近畿は朝の通勤時間にはすでに雨の降りだしている所が多いでしょう。東海や甲信、北陸は昼前から、関東は昼過ぎから雨の降る所が多くなりそうです。夜は本降りの雨となりますので、お出かけの際に雨が降っていなくても、傘を忘れずにお持ちください。

また、沿岸部を中心に風が強まるでしょう。レインコートやタオルなど拭くものがあるとよさそうです。



東北は午前中を中心に晴れますが、次第に雲が増えて、夜は雨の降りだす所があるでしょう。北海道も晴れますが、上空の寒気の影響で日中は一部でにわか雨がありそうです。

非常に激しい雨って どんな雨?

非常に激しい雨は、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは、滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。



なお、1時間に50ミリの雨というのは、雨水が別の場所に流れず、そのまま、たまる状態だと、降った雨が50ミリの高さになるくらいです。1時間に50ミリの雨が、1平方メートルに降ると、50リットルの量になります。例えば、傘を開いた面積がおおむね1平方メートルなので、1時間、傘をさしていると、牛乳パック50本分もの雨が、傘にあたることになるのです。



ただ、実際は、まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降ると予想される所では(非常に激しい雨が降った所では)、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に、十分ご注意ください。