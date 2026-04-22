完熟バナナの濃厚な甘みとヒンヤリ食感が楽しめるファミリーマートの「冷凍チョコバナナ」が、2026年4月21日(火)から全国の店舗に登場しています。2025年の発売時には完売店舗も続出したというフローズンスイーツの味が気になったので、実際に買って食べてみました。

昨年完売続出した“伝説”が再来！「冷凍チョコバナナ」が4月21日（火）から全国で発売。専用チョコと完熟バナナが織りなす極上の味わいで、おいしく食品ロス削減｜サステナビリティ｜ファミリーマート

https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2026/s20260416.html

「冷凍チョコバナナ」のパッケージはこんな感じ。



使用されているバナナは、味や品質に問題はないものの形のふぞろいや傷といった理由で、本来は捨てられてしまうはずだった規格外バナナです。ファミリーマートで販売している「高地栽培バナナ」の規格外品に加え、各種フルーツで知られる株式会社ドールが取り扱う規格外バナナも利用し、今回の取り組みだけでおよそ160トン(皮付き重量)のバナナを廃棄から救ったとのこと。



原材料名はバナナ・植物油脂・砂糖・全粉乳・ココアパウダーなど。



カロリーは1本あたり202kcal。



袋を開けてみると、中には棒付き冷凍チョコバナナが入っていました。1本の長さは持ち手込みで約18cm、チョコバナナ部分のみで約13cmほど。持ち手があるのでそのまま食べやすいのもうれしいポイントです。



さっそく食べてみると、パリッと食感のチョコレートコーチングの中から、柔らかくねっとりした食感のバナナが現れました。バナナはよく熟していて甘みも風味もばっちりで、独自開発したというチョコレートコーチングとの相性も抜群。バナナをほぼ1本丸ごと使っているため食べ応えもたっぷりで、満足感たっぷりなフローズンスイーツになっていました。



「冷凍チョコバナナ」は沖縄県を除く全国のファミリーマートで2026年4月21日(火)から、沖縄県では4月28日(火)から購入可能。価格は税込308円となっています。