完熟バナナの濃厚な甘みとひんやりチョコが相性抜群で満足感たっぷりなファミマの「冷凍チョコバナナ」を食べてみた

完熟バナナの濃厚な甘みとひんやりチョコが相性抜群で満足感たっぷりなファミマの「冷凍チョコバナナ」を食べてみた