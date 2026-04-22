お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアが企画した番組「千原ジュニアの座王」が世界進出することが２２日、発表された。

同番組のグローバル展開に向けて、カンテレと本コンテンツのフォーマット販売を担当する吉本興業は、フランスの世界最大級エンターテインメント企業であるバニジェイ・エンターテイメントと、フォーマット契約を締結。同契約で、フランス、米国、英国等、バニジェイが有する世界２５の国と地域、約１３０の制作会社からなる強力な制作ネットワークを通じて、同番組のローカル版の制作および放送・配信を含む展開が進められる。

ジュニアも「海外でも自信を持って楽しんでいただけるフォーマットだと思うので、ぜひ多くの方に楽しんでもらえる番組になればと思います」とコメントした。

『―座王』は、２０１７年からカンテレで毎週金曜深夜にレギュラー放送中。漫才やコント、ピン芸などの作り込んだネタではなくショートネタを競い合う、“笑いの総合格闘技”だ。ルールは、芸人たちが【大喜利】【ギャグ】【モノマネ】など、お題が書かれたイスを使ってイス取りゲームを行い、座れなかった芸人は「このお題だったら勝てる！」と思う芸人を指名。指名された芸人のイスに書かれたお題に沿ってネタを披露。２人のうちどちらが面白いかを審査委員長が判定し、最後まで勝ち残った者が“座王”に輝く人気番組だ。