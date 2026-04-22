“実写ゴジラ30作”すべてデジタル化完了 「ゴジラ・シアター」5月〜8月の上映ラインナップ発表
日本が誇る怪獣映画「ゴジラ」シリーズの国内製作実写30作品すべてのデジタル化が完了したことがわかった。これにより、全作品が劇場でデジタル上映可能となる。あわせて、70周年記念企画「ゴジラ・シアター」の新たな上映ラインナップ（2026年5月〜8月）が発表された。
【画像】記事内で紹介した「ゴジラ・シアター」ライアナップ
1954年の第1作公開以来、日本のみならず世界中で愛され続けてきたゴジラ。近年では、2023年公開の『ゴジラ-1.0』が国内外で大ヒットを記録し、ハリウッド版『ゴジラ×コング 新たなる帝国』も世界興収845億円を突破。さらに、山崎貴監督による最新作『ゴジラ-0.0』が11月3日“ゴジラの日”に公開予定と、シリーズは新たな盛り上がりを見せている。
ゴジラ70周年記念企画としてスタートした「ゴジラ・シアター」では、ミレニアムシリーズの4Kデジタルリマスター版を順次上映。これにより同シリーズ全作の高画質上映が実現し、長年の歴史を持つゴジラ作品群が最新の映像環境で楽しめるようになった。
5月から8月までの上映作品4作品は、以下の通り。5月は『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』、6月は『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』、7月は『ゴジラ×メカゴジラ』、8月は『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』。いずれもシリーズを代表する人気作で、怪獣同士の激突や人類との攻防を描いた迫力の物語がスクリーンによみがえる。
また、学生向け施策として「GGG（ゴジラ・ガクセイ・ゴヒャクエン）」キャンペーンも継続中。大学生以下は一律500円で鑑賞可能となっている。 一般・シニアの通常料金は1300円。
上映は東京・TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ すすきの、TOHOシネマズ 赤池（5月まで）、TOHOシネマズ 名古屋栄（6月以降）、TOHOシネマズ ららぽーと福岡で実施。愛知会場は6月以降、TOHOシネマズ名古屋栄へ変更される。
■『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』 ４Kデジタルリマスター版
5月22日〜5月28日
ゴジラシリーズ第24作。1954年の東京出現以来、東海村や大阪に出現したゴジラに対抗すべく、97年、防衛庁内に特別ゴジラ対策本部が組織され、ゴジラを完全に消滅させるブラックホール砲「ディメンション・タイド」の試射が行なわれた。しかしその実験によって時空が歪み、古代昆虫のメガニューラが現れ現代に卵を産み落とす。その卵からメガヌロンが誕生し大繁殖を遂げてさらにメガニューラの群れへと成長。ゴジラのエネルギーを吸収したメガニューラは、超翔竜メガギラスを誕生させ、渋谷の街を壊滅させた。ゴジラとメガギラス、そして人類の三つ巴の決戦が、東京・お台場を主戦場に繰り広げられる。
監督：手塚昌明
脚本：柏原寛司、三村渉
特殊技術：鈴木健二
■『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』 ４Kデジタルリマスター版
6月19日（金）〜6月25日（木）
シリーズ第25作。第1作で東京に襲撃して以来、約50年ぶりにゴジラが日本に再上陸するという設定に民間伝説「護國聖獣伝記」を絡めて描く。防衛軍准将・立花は社会の諸現象からゴジラの復活を警告するが、平和に慢心した軍は彼を黙殺。一方、立花の娘であり、超常現象番組を担当するＴＶスタッフの由里も奇妙な事件に遭遇。それはゴジラ接近に対抗した護國聖獣たちの復活の前兆であった。護國聖獣に、バラゴン、モスラ、キングギドラが登場。平成ガメラシリーズを手がけた金子修介監督が初めて「ゴジラ」に挑んだ。
監督：金子修介
脚本：長谷川圭一、横谷昌宏、金子修介
特殊技術：神谷誠
■『ゴジラ×メカゴジラ』 ４Kデジタルリマスター版
7月10日（金）〜7月16日（木）
延べ9500万人以上の観客を動員したゴジラシリーズの26作目。度重なる巨大生物の被害に日本政府は対Ｇ特殊兵器の開発に着手し、1954年に死滅したゴジラの骨格をベースに生体ロボット、3式機龍（＝メカゴジラ）の建造に成功。合わせて対特殊生物自衛隊（特生自衛隊）の中に機龍を運営する機龍隊が結成された。やがて、横浜・八景島に上陸したゴジラを3式機龍が迎え撃つが、ゴジラに反応して機龍は暴走をはじめ・・・ 迫力のバトルシーンが、最新の特撮技術を駆使して描かれる。
監督：手塚昌明
脚本：三村渉
特殊技術：菊地雄一
■『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』 ４Kデジタルリマスター版
8月28日（金）〜9月3日（木）
今回のバトルフィールドは首都・東京。ランドマークである東京タワーをはじめ、国会議事堂、六本木ヒルズなど東京の名所を中心に三大怪獣が激突するシリーズ第27作。ゴジラのDNAから作られ、前作でゴジラをあと一歩のところまで追いつめた「機龍」と、43年ぶりにその姿を見せた小美人とともにあらわれたモスラ、そしてゴジラが激突し、メガトン級の超バトルが繰り広げられる。
監督：手塚昌明
脚本：横谷昌宏、手塚昌明
特殊技術：浅田英一
【画像】記事内で紹介した「ゴジラ・シアター」ライアナップ
1954年の第1作公開以来、日本のみならず世界中で愛され続けてきたゴジラ。近年では、2023年公開の『ゴジラ-1.0』が国内外で大ヒットを記録し、ハリウッド版『ゴジラ×コング 新たなる帝国』も世界興収845億円を突破。さらに、山崎貴監督による最新作『ゴジラ-0.0』が11月3日“ゴジラの日”に公開予定と、シリーズは新たな盛り上がりを見せている。
5月から8月までの上映作品4作品は、以下の通り。5月は『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』、6月は『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』、7月は『ゴジラ×メカゴジラ』、8月は『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』。いずれもシリーズを代表する人気作で、怪獣同士の激突や人類との攻防を描いた迫力の物語がスクリーンによみがえる。
また、学生向け施策として「GGG（ゴジラ・ガクセイ・ゴヒャクエン）」キャンペーンも継続中。大学生以下は一律500円で鑑賞可能となっている。 一般・シニアの通常料金は1300円。
上映は東京・TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ すすきの、TOHOシネマズ 赤池（5月まで）、TOHOシネマズ 名古屋栄（6月以降）、TOHOシネマズ ららぽーと福岡で実施。愛知会場は6月以降、TOHOシネマズ名古屋栄へ変更される。
■『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』 ４Kデジタルリマスター版
5月22日〜5月28日
ゴジラシリーズ第24作。1954年の東京出現以来、東海村や大阪に出現したゴジラに対抗すべく、97年、防衛庁内に特別ゴジラ対策本部が組織され、ゴジラを完全に消滅させるブラックホール砲「ディメンション・タイド」の試射が行なわれた。しかしその実験によって時空が歪み、古代昆虫のメガニューラが現れ現代に卵を産み落とす。その卵からメガヌロンが誕生し大繁殖を遂げてさらにメガニューラの群れへと成長。ゴジラのエネルギーを吸収したメガニューラは、超翔竜メガギラスを誕生させ、渋谷の街を壊滅させた。ゴジラとメガギラス、そして人類の三つ巴の決戦が、東京・お台場を主戦場に繰り広げられる。
監督：手塚昌明
脚本：柏原寛司、三村渉
特殊技術：鈴木健二
■『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』 ４Kデジタルリマスター版
6月19日（金）〜6月25日（木）
シリーズ第25作。第1作で東京に襲撃して以来、約50年ぶりにゴジラが日本に再上陸するという設定に民間伝説「護國聖獣伝記」を絡めて描く。防衛軍准将・立花は社会の諸現象からゴジラの復活を警告するが、平和に慢心した軍は彼を黙殺。一方、立花の娘であり、超常現象番組を担当するＴＶスタッフの由里も奇妙な事件に遭遇。それはゴジラ接近に対抗した護國聖獣たちの復活の前兆であった。護國聖獣に、バラゴン、モスラ、キングギドラが登場。平成ガメラシリーズを手がけた金子修介監督が初めて「ゴジラ」に挑んだ。
監督：金子修介
脚本：長谷川圭一、横谷昌宏、金子修介
特殊技術：神谷誠
■『ゴジラ×メカゴジラ』 ４Kデジタルリマスター版
7月10日（金）〜7月16日（木）
延べ9500万人以上の観客を動員したゴジラシリーズの26作目。度重なる巨大生物の被害に日本政府は対Ｇ特殊兵器の開発に着手し、1954年に死滅したゴジラの骨格をベースに生体ロボット、3式機龍（＝メカゴジラ）の建造に成功。合わせて対特殊生物自衛隊（特生自衛隊）の中に機龍を運営する機龍隊が結成された。やがて、横浜・八景島に上陸したゴジラを3式機龍が迎え撃つが、ゴジラに反応して機龍は暴走をはじめ・・・ 迫力のバトルシーンが、最新の特撮技術を駆使して描かれる。
監督：手塚昌明
脚本：三村渉
特殊技術：菊地雄一
■『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』 ４Kデジタルリマスター版
8月28日（金）〜9月3日（木）
今回のバトルフィールドは首都・東京。ランドマークである東京タワーをはじめ、国会議事堂、六本木ヒルズなど東京の名所を中心に三大怪獣が激突するシリーズ第27作。ゴジラのDNAから作られ、前作でゴジラをあと一歩のところまで追いつめた「機龍」と、43年ぶりにその姿を見せた小美人とともにあらわれたモスラ、そしてゴジラが激突し、メガトン級の超バトルが繰り広げられる。
監督：手塚昌明
脚本：横谷昌宏、手塚昌明
特殊技術：浅田英一