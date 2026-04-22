CANDY TUNE立花琴未、『CanCam』初登場 ランジェリー風レースで魅力“倍倍”コーデ
7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未が、23日発売の『CanCam』6月号（小学館）に初登場する。
【別カット】ランジェリー風レースで艶めきあふれる立花琴未
「倍倍FIGHT！」がTikTok総再生回数45億回を突破し、年末にはNHK紅白歌合戦への出演でも一躍話題に。さらに、本日発売の3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」も注目されるCANDY TUNE。中でも立花は、圧倒的なビジュアルとおしゃれな私服センスに加えて、天然ゆえの言い間違い集でもバズる愛されキャラ。
そんな立花が今回挑戦するのは、トレンドど真ん中の“ランジェリーライク”なアイテムを使った着こなし。色っぽいランジェリー風のレースを上品に、大人かわいく着こなすハウツーを4ページにわたって徹底解剖する。
立花は「初めてのCanCam＆ファッションロケ撮影だったので、今日はバクバクに緊張していました（笑）！」とコメント。しかし、撮影が始まればどんなアイテムもさらりと着こなし、コーデに合わせて多彩なポージングや表情を次々と披露。そのポテンシャルの高さを見せた。
ランジェリー風のレースや肌見せは一見するとハードルが高めだが、シアージャケットやストライプシャツなどのハンサム要素をMIXしたり、モノトーンで洗練させたりすれば、ほどよく色気が漂う大人な雰囲気に。「いつもと違うフェミニンなアイテムって、似合うか不安で一歩踏み出しにくいけれど、実際に着てみるとぐっと印象が変わります！」と立花。本特集では、色っぽさと上品さを上手にかけ合わせるための3つの最強方程式を紹介する。
さらに、今回のファッションテーマにちなんだQ＆Aコーナーも収録。立花の考える“色っぽい人”について聞くと、「私はあまり余裕がないので（笑）。忙しくてもサラッと仕事をこなす人や、強い女性に憧れます」と明かす。
同号には立花のサイン入りの生チェキのプレゼント応募券も付いてくる。
【別カット】ランジェリー風レースで艶めきあふれる立花琴未
「倍倍FIGHT！」がTikTok総再生回数45億回を突破し、年末にはNHK紅白歌合戦への出演でも一躍話題に。さらに、本日発売の3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」も注目されるCANDY TUNE。中でも立花は、圧倒的なビジュアルとおしゃれな私服センスに加えて、天然ゆえの言い間違い集でもバズる愛されキャラ。
立花は「初めてのCanCam＆ファッションロケ撮影だったので、今日はバクバクに緊張していました（笑）！」とコメント。しかし、撮影が始まればどんなアイテムもさらりと着こなし、コーデに合わせて多彩なポージングや表情を次々と披露。そのポテンシャルの高さを見せた。
ランジェリー風のレースや肌見せは一見するとハードルが高めだが、シアージャケットやストライプシャツなどのハンサム要素をMIXしたり、モノトーンで洗練させたりすれば、ほどよく色気が漂う大人な雰囲気に。「いつもと違うフェミニンなアイテムって、似合うか不安で一歩踏み出しにくいけれど、実際に着てみるとぐっと印象が変わります！」と立花。本特集では、色っぽさと上品さを上手にかけ合わせるための3つの最強方程式を紹介する。
さらに、今回のファッションテーマにちなんだQ＆Aコーナーも収録。立花の考える“色っぽい人”について聞くと、「私はあまり余裕がないので（笑）。忙しくてもサラッと仕事をこなす人や、強い女性に憧れます」と明かす。
同号には立花のサイン入りの生チェキのプレゼント応募券も付いてくる。