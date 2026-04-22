パク・ボヨン、金塊を手にし自由を得たいと願う… 韓国ドラマシリーズ『ゴールドランド』、キャラクター予告編＆ポスター解禁
俳優のパク・ボヨンが主演する韓国ドラマシリーズ『ゴールドランド』が、29日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される。（全10話／毎週2話ずつ配信）今回、キャラクター予告編、グループポスターが解禁となった。
【動画】緊迫のチェイス・サスペンス『ゴールドランド』キャラクター予告
同作は、『オールド・ボーイ』の脚本で知られるファン・ジョユンがストリーミングシリーズで初脚本を務める、のどかな田舎町出身の女性ヒジュが、思いがけず密輸組織の金塊を手にしてしまったことから、人生を一変させる逃亡劇へと巻き込まれていく緊迫のチェイス・サスペンス。
近隣の空港で働き、パイロットの恋人との出会いにより順調な日々を送っていたヒジュ。しかし、恋人からの1本の電話をきっかけに運命は一変する。やがてヒジュは、大量の金塊を手に逃亡することとなり、韓国で最も危険な人物たちから追われる身となるが…。
主人公キム・ヒジュを演じるのは、『照明店の客人たち』『恋するムービー』など、繊細な表現と確かな演技力で幅広い役柄を演じ分けてきたパク・ボヨン。本作ではチャームポイントの愛らしい笑顔を封印し初のダークヒロインを熱演。過去から逃れようと必死に奔走する決意の固い女性キム・ヒジュを演じる。
ヒジュを追う犯罪組織の一員で、若い頃に彼女の近所に住んでいた人物、チャン・ウク（通称ウギ）には、舞台・映像の両分野で存在感を発揮し、『その年、私たちは』で爆発的な人気を博したキム・ソンチョル。脇を固めるのはイ・ヒョヌク、『ムービング』の先生役で知られ、昨今では『照明店の客人たち』で監督を務めるなどマルチに活躍するキム・ヒウォン、そしてムン・ジョンヒ、イ・グァンスら個性豊かなキャスト陣となっている。
また、イ・ジェフン＆イ・ドンフィらの『捜査班長 1958』やヒョンビン主演の『コンフィデンシャル／共助』を手掛けたキム・ソンフンが監督を務め、映画『オールド・ボーイ』の脚本家ファン・ジョユンが初めて手がける配信ドラマシリーズとなる。共同制作には、『私の夫と結婚して』『涙の女王』など数々の大ヒット作を手掛けたスタジオドラゴンが名を連ねる。
今回、パク・ボヨン、キム・ソンチョル、イ・ヒョヌク、イ・グァンス、キム・ヒウォン、ムン・ジョンヒといった主要キャストが、欲望に突き動かされるそれぞれの人物像を鮮烈に映し出したキャラクター予告編が解禁。
「大きなものを手に入れれば、何かを失うことになる。皆そうして生きてる」というキム・ヒジュ（パク・ボヨン）のセリフ通り、予告編では欲望に翻弄される人間たちの姿が描かれる。ヒジュは金塊を手にすることで、何もしない自由を得たいと願う。一方、「助けにきたんだ」とヒジュに寄り添うウギ（キム・ソンチョル）だが、その本性はヒジュの持つ金塊をしたたかに狙っている。さらに、ヒジュの恋人であるイ・ドギョン（イ・ヒョヌク）は、ギャンブルの借金返済のためにヒジュを密輸組織へと引き込んだ張本人であり、「俺を信じて従ってくれ」と甘く囁きながら彼女を追い詰めていく。
恐怖で周囲を支配する暴力団員パク・ホチョル（イ・グァンス）は迫力のアクションを見せ、金塊を追う刑事のキム・ジンマン（キム・ヒウォン）は「人は突如として欲に目が眩むことがある」と語る。そして、ヒジュの叔母ヨ・ソノク（ムン・ジョンヒ）は、「私を見ても、欲の恐ろしさがわからない？」と意味深な言葉を投げかけ、過去に抱えた闇をにじませる。欲望が連鎖し、それぞれの思惑が交錯する中、彼らが辿り着く先とは。
また、あわせてメインキャラクターたちが写し出されたグループポスターも解禁となった。一本の電話をきっかけに動き出す運命のもと、欲望に翻弄される人物たちの思惑が複雑に交錯していく様子が切り取られている。金塊を巡る争いの行方、そして彼らが選ぶ結末から目が離せない。
■あらすじ
人里離れた田舎町出身のヒジュは、恋人でありパイロットのドギョンの助けを借り、空港で働き始める。ある日、ドギョンの依頼で謎の貨物を隠すよう頼まれたヒジュだったが、偶然にも密輸組織が持つ金塊を手にしてしまう。金塊をめぐる人々の欲望と裏切りが渦巻く中、ヒジュは金塊を自分のものにしたいという欲望に駆られ、生き残りを懸けた闘いが始まる。
■スタッフ
監督：キム・ソンフン『捜査班長 1958』『コンフィデンシャル／共助』『王宮の夜鬼』
脚本：ファン・ジョユン『オールド・ボーイ』『王になった男』『殺人者の記憶法』
■制作
スタジオドラゴン『私の夫と結婚して』『涙の女王』
Rear Window Pictures『王宮の夜鬼』
■キャスト
パク・ボヨン『恋するムービー』『照明店の客人たち』『力の強い女 ト・ボンスン』
キム・ソンチョル『その年、私たちは』『梟―フクロウ―』『NO WAY OUT：ザ・ルーレット』
イ・ヒョヌク『他人は地獄だ』『Mine』『再婚ゲーム』
キム・ヒウォン『照明店の客人たち』『ミセン -未生- 』
【動画】緊迫のチェイス・サスペンス『ゴールドランド』キャラクター予告
同作は、『オールド・ボーイ』の脚本で知られるファン・ジョユンがストリーミングシリーズで初脚本を務める、のどかな田舎町出身の女性ヒジュが、思いがけず密輸組織の金塊を手にしてしまったことから、人生を一変させる逃亡劇へと巻き込まれていく緊迫のチェイス・サスペンス。
主人公キム・ヒジュを演じるのは、『照明店の客人たち』『恋するムービー』など、繊細な表現と確かな演技力で幅広い役柄を演じ分けてきたパク・ボヨン。本作ではチャームポイントの愛らしい笑顔を封印し初のダークヒロインを熱演。過去から逃れようと必死に奔走する決意の固い女性キム・ヒジュを演じる。
ヒジュを追う犯罪組織の一員で、若い頃に彼女の近所に住んでいた人物、チャン・ウク（通称ウギ）には、舞台・映像の両分野で存在感を発揮し、『その年、私たちは』で爆発的な人気を博したキム・ソンチョル。脇を固めるのはイ・ヒョヌク、『ムービング』の先生役で知られ、昨今では『照明店の客人たち』で監督を務めるなどマルチに活躍するキム・ヒウォン、そしてムン・ジョンヒ、イ・グァンスら個性豊かなキャスト陣となっている。
また、イ・ジェフン＆イ・ドンフィらの『捜査班長 1958』やヒョンビン主演の『コンフィデンシャル／共助』を手掛けたキム・ソンフンが監督を務め、映画『オールド・ボーイ』の脚本家ファン・ジョユンが初めて手がける配信ドラマシリーズとなる。共同制作には、『私の夫と結婚して』『涙の女王』など数々の大ヒット作を手掛けたスタジオドラゴンが名を連ねる。
今回、パク・ボヨン、キム・ソンチョル、イ・ヒョヌク、イ・グァンス、キム・ヒウォン、ムン・ジョンヒといった主要キャストが、欲望に突き動かされるそれぞれの人物像を鮮烈に映し出したキャラクター予告編が解禁。
「大きなものを手に入れれば、何かを失うことになる。皆そうして生きてる」というキム・ヒジュ（パク・ボヨン）のセリフ通り、予告編では欲望に翻弄される人間たちの姿が描かれる。ヒジュは金塊を手にすることで、何もしない自由を得たいと願う。一方、「助けにきたんだ」とヒジュに寄り添うウギ（キム・ソンチョル）だが、その本性はヒジュの持つ金塊をしたたかに狙っている。さらに、ヒジュの恋人であるイ・ドギョン（イ・ヒョヌク）は、ギャンブルの借金返済のためにヒジュを密輸組織へと引き込んだ張本人であり、「俺を信じて従ってくれ」と甘く囁きながら彼女を追い詰めていく。
恐怖で周囲を支配する暴力団員パク・ホチョル（イ・グァンス）は迫力のアクションを見せ、金塊を追う刑事のキム・ジンマン（キム・ヒウォン）は「人は突如として欲に目が眩むことがある」と語る。そして、ヒジュの叔母ヨ・ソノク（ムン・ジョンヒ）は、「私を見ても、欲の恐ろしさがわからない？」と意味深な言葉を投げかけ、過去に抱えた闇をにじませる。欲望が連鎖し、それぞれの思惑が交錯する中、彼らが辿り着く先とは。
また、あわせてメインキャラクターたちが写し出されたグループポスターも解禁となった。一本の電話をきっかけに動き出す運命のもと、欲望に翻弄される人物たちの思惑が複雑に交錯していく様子が切り取られている。金塊を巡る争いの行方、そして彼らが選ぶ結末から目が離せない。
■あらすじ
人里離れた田舎町出身のヒジュは、恋人でありパイロットのドギョンの助けを借り、空港で働き始める。ある日、ドギョンの依頼で謎の貨物を隠すよう頼まれたヒジュだったが、偶然にも密輸組織が持つ金塊を手にしてしまう。金塊をめぐる人々の欲望と裏切りが渦巻く中、ヒジュは金塊を自分のものにしたいという欲望に駆られ、生き残りを懸けた闘いが始まる。
■スタッフ
監督：キム・ソンフン『捜査班長 1958』『コンフィデンシャル／共助』『王宮の夜鬼』
脚本：ファン・ジョユン『オールド・ボーイ』『王になった男』『殺人者の記憶法』
■制作
スタジオドラゴン『私の夫と結婚して』『涙の女王』
Rear Window Pictures『王宮の夜鬼』
■キャスト
パク・ボヨン『恋するムービー』『照明店の客人たち』『力の強い女 ト・ボンスン』
キム・ソンチョル『その年、私たちは』『梟―フクロウ―』『NO WAY OUT：ザ・ルーレット』
イ・ヒョヌク『他人は地獄だ』『Mine』『再婚ゲーム』
キム・ヒウォン『照明店の客人たち』『ミセン -未生- 』