日本初？『潮干狩りチャンピオンシップ』開催決定、兵庫・姫路でGW決戦へ 上位入賞者には“豪華賞品”予告
兵庫・姫路白浜潮干狩り場は、4月18日〜9月23日の期間、潮干狩りを開催する。日本でも有数の長期シーズンとなり、通常の潮干狩りに加え、特別企画として日本初（？）の『第1回 潮干狩りチャンピオンシップ』が4月29日に実施される。
【写真】潮干狩りに熱中…すごい人数
『潮干狩りチャンピオンシップ』は、制限時間内に採取した貝の重量を競う競技形式のイベント。潮干狩りに自信のある方はもちろん、観覧だけでも楽しめる。参加無料で、上位入賞者には“豪華賞品”を用意するという。
このほか会場では、ファミリー層に向けた子ども向け企画が充実。小学生以下を対象とした先着プレゼントや、会場内に設置された「色付きの貝」を探す宝さがし企画などが展開される。
■特別企画：第1回 潮干狩りチャンピオンシップ
開催日：2026年4月29日（水・祝）
内容：制限時間内に採取した貝の重量を競う競技形式
子ども向け企画 先着プレゼント、宝さがし
【写真】潮干狩りに熱中…すごい人数
『潮干狩りチャンピオンシップ』は、制限時間内に採取した貝の重量を競う競技形式のイベント。潮干狩りに自信のある方はもちろん、観覧だけでも楽しめる。参加無料で、上位入賞者には“豪華賞品”を用意するという。
このほか会場では、ファミリー層に向けた子ども向け企画が充実。小学生以下を対象とした先着プレゼントや、会場内に設置された「色付きの貝」を探す宝さがし企画などが展開される。
■特別企画：第1回 潮干狩りチャンピオンシップ
開催日：2026年4月29日（水・祝）
内容：制限時間内に採取した貝の重量を競う競技形式
子ども向け企画 先着プレゼント、宝さがし