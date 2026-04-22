日本初？『潮干狩りチャンピオンシップ』開催決定、兵庫・姫路でGW決戦へ 上位入賞者には“豪華賞品”予告

日本初？『潮干狩りチャンピオンシップ』開催決定、兵庫・姫路でGW決戦へ 上位入賞者には“豪華賞品”予告