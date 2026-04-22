MLBホワイトソックスの村上宗隆選手が本塁打を量産しています。

日本時間22日、ダイヤモンドバックス戦に2番ファーストで先発出場した村上選手は、4点リードで迎えた2回の第2打席、右腕メリル・ケリー投手のインコースへの変化球をとらえ、打球はライトスタンドへ。打球速度113マイル(約1811.8キロ)、飛距離426フィート(約129.8m)の9号ソロでした。

さらにこの一発を皮切りにミゲル・バルガス選手、コルソン・モンゴメリー選手と3者連続ホームランを記録。チームは14安打11得点で勝利しました。

村上選手は5打数3安打1四球で4出塁。4試合連続ホームランで今季9号は、メジャー全体トップ10本のヨルダン・アルバレス選手(アストロズ)に次いで、アーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)と並ぶ数字となっています。

村上選手は、今季プロ野球のヤクルトからメジャーリーグに挑戦。2022年には史上最年少の三冠王にも輝いた実力を発揮。1年目から2桁本塁打に王手をかけ、現在年間63本塁打ペースです。

過去の日本人メジャーリーガーの1年目では、イチローさんや筒香嘉智選手(DeNA)が8本を放っており、その数字を早くも上回ります。最多記録は2018年にエンゼルス時代の大谷選手が記録した22本となっており、大きく上回るペースで量産しています。

▽日本人メジャーリーガー1年目に2桁本塁打を記録した選手22本 大谷翔平18本 城島健司16本 松井秀喜15本 井口資仁、吉田正尚14本 鈴木誠也10本 新庄剛志、福留孝介、青木宣親