気になるガソリンの話題です。

県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７５円９０銭で前の週より３円７０銭値上がりし、２週連続の値上がりとなっています。

今後は小幅な値動きがしばらく続くと予想されています。

資源エネルギー庁によりますと、今月２０日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７５円９０銭で前の週より３円７０銭値上がりしています。

２週連続の値上がりとなっていて全国で４番目の高さとなっています。

ハイオクは３円７０銭値上がりし１８６円８０銭で全国２番目、軽油は４円値上がりし１６６円８０銭で全国３番目の高さとなっています。１８リットル当たりの

灯油の店頭価格は２４５３円となっています。

■値上がりの要因は？

値上がりの要因について、石油情報センターは先週１３日より政府が石油元売り会社へ支払う補助金を１３円３０銭減額していて、これが一部、価格転嫁されたためとしています。

今後のガソリン価格について、石油情報センターは、政府が目標としているレギュラーガソリンの平均小売価格１７０円程度を維持に向けて小幅な値動きが予想されています。