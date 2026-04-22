「オオタニより優れたバッターがいるなんて…」他球団ファン呆然　米震撼の村上4戦連発、シーズン63発ペース「ほかの29球団は何やってたんだ？」「フロントオフィスはMLBの投手に通用しないと言っていた」

村上は4戦連発、9号でジャッジと本塁打数で並んだ(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆の勢いが止まらない。

現地、4月21日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。4試合連続となる9号ソロを放った。この時点でアーロン・ジャッジと並び、ア・リーグ2位の本塁打数を記録した。

【動画】打った瞬間！村上はメジャー最長となる4試合連続の9号を放った

4−0で迎えた2回二死で迎えた第2打席。右腕ケリーの内角チェンジアップを完璧に捉えると豪快に右翼席へ放り込んだ。

打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）の圧巻の一発で球場を訪れたファンから大歓声が沸き起こった。

ダイヤモンドを1周する際には侍ジャパンでおなじみとなったお茶たてポーズを見せる余裕もあった。

開幕から3戦連発とスタートダッシュをかけた後、少し勢いは止まる時期もあったが、再び快音を響かせている。

シーズン63発ペース、これでアーロン・ジャッジと並んでリーグ2位とハイスピードでホームランを量産し始めた。