岡田結実、YouTubeチャンネル開設 目指すは美容系YouTuber「整形しただろうって言われるぐらい…」
タレントの岡田結実（26）が22日までに、自身のYouTubeチャンネルを開設し、動画を公開した。
【動画】「ここ数年で垢抜けまくってる」美容系YouTuberを目指すと宣言した岡田結実
2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタグラムで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表していた岡田。動画冒頭で「今年の 4月（15日）で26歳になるんですけど、誕生日を機に個人のYouTubeを開設したいと思います」と発表した。
「芸能の活動もさせてもらいながら美容もすごく好きだったりするので、おしゃれ系YouTuber、美容系YouTuberでやらせてもらいたいです」と今後の方針を説明した。『天才てれびくんMAX』に出演していた子ども時代の画像が公開されると「まじでやめて！」と嫌がりつつ「そう思ったらそこからよくこんな色白なれたよねって感じじゃない？」と自らの変化を振り返った。
「ここ数年で垢抜けまくってるってすごい言われんの！整形しただろうって言われるぐらいなんか変わったって言われるの。整形ではないんだけど…。そういう整形級努力じゃないけど、そうやって頑張った裏側だったりとかを伝えていきたい」と意気込みを見せた。
また第一子が誕生したばかりの岡田。撮影用カメラを乗せている空気清浄機を子どもが触ってしまうことで、動画がブレることを明かし、母としての一面も垣間見せていた。
【動画】「ここ数年で垢抜けまくってる」美容系YouTuberを目指すと宣言した岡田結実
2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタグラムで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表していた岡田。動画冒頭で「今年の 4月（15日）で26歳になるんですけど、誕生日を機に個人のYouTubeを開設したいと思います」と発表した。
「ここ数年で垢抜けまくってるってすごい言われんの！整形しただろうって言われるぐらいなんか変わったって言われるの。整形ではないんだけど…。そういう整形級努力じゃないけど、そうやって頑張った裏側だったりとかを伝えていきたい」と意気込みを見せた。
また第一子が誕生したばかりの岡田。撮影用カメラを乗せている空気清浄機を子どもが触ってしまうことで、動画がブレることを明かし、母としての一面も垣間見せていた。