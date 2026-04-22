タレントの安田美沙子が誕生日を報告。近影を公開した。

２１日に誕生日を迎えた安田は２２日までに自身のインスタグラムで「４４さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容室に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。

次の投稿では「お誕生日は。。。次男の送迎、ラジオ パパの展示会とピャーって時間がすぎる。笑 そして母と双子の弟も奇跡的にランチだけできました なんせ、誕生日が一緒だから。記念日には必ず行くレストランで、家族と母で乾杯」と誕生日の日の様子をつづった。

バースデープレゼントと花束を手に笑顔を浮かべるショットや、家族ショットも公開。「めまぐるしいし、まだまだ新一年生と、新三年生の生活には慣れないけれど。。。大好きなみんながそばにいるだけで、とても幸せです。歳を重ねるたびに自由になっている気がする。いつも支えてくれている皆さん、本当にありがとうございます これからも、どうぞよろしくお願いします」と感謝を伝えて締めた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう」「ショートスタイルめちゃくちゃ似合ってます」「いつまでも変わらず、可愛い」「美しすぎる」「素敵なファミリー」などの声が寄せられている。