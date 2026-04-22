山谷花純、ミニスカで美脚スラリ 韓国旅行ショットに「スタイル抜群で釘付け」「どこにいても絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】女優の山谷花純が4月21日、自身のInstagramを更新。韓国旅行での私服姿を披露し、話題となっている。
【写真】29歳大河女優「ほっそりしてて憧れ」美脚際立つミニスカ×スニーカーコーデ
山谷は「korea travel」とつづり、複数枚の写真を投稿。韓国旅行中に屋外で撮影された写真では、花の絵が描かれた黒いTシャツにアイボリーのボックスプリーツのミニスカート、スニーカーでネイビーの肩掛けカバンに黒いキャップを被り、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「スニーカー格好良い」「ほっそりしてて憧れ」「どこにいても絵になる」「旅行楽しんで」「可愛すぎ」「良い思い出を作って」「スタイル抜群で釘付け」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳大河女優「ほっそりしてて憧れ」美脚際立つミニスカ×スニーカーコーデ
◆山谷花純、韓国旅行でミニスカ美脚披露
山谷は「korea travel」とつづり、複数枚の写真を投稿。韓国旅行中に屋外で撮影された写真では、花の絵が描かれた黒いTシャツにアイボリーのボックスプリーツのミニスカート、スニーカーでネイビーの肩掛けカバンに黒いキャップを被り、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆山谷花純の投稿に反響
この投稿に「スニーカー格好良い」「ほっそりしてて憧れ」「どこにいても絵になる」「旅行楽しんで」「可愛すぎ」「良い思い出を作って」「スタイル抜群で釘付け」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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