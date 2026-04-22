対象メニューが全て半額（何皿でも）、いずれも500円以下に　ジンギスカン専門チェーンがイベント開催

ジンギスカン専門チェーン「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」（以下：ラムちゃん）は、2026年4月27日(月)から29日(祝水)までの3日間、「羊肉の日」イベントを開催する。

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同イベントは昨年、アプリ会員限定で実施し好評を博した。今年はより多くの利用者に楽しんでもらうため、アプリ会員以外も対象として開催する。

期間中は、同店の人気メニュー「塩〆熟成上ラム肩ロース」「漬込み熟成ジンギスカン」「飲めるジンギスカン」の3品が、注文点数の制限なく何皿でも半額で提供される。

【「羊肉の日」とは】

ラムちゃんでは、“4（ヨウ）月29（ニク）日”にちなんで、4月29日を「羊肉（ようにく）の日」としてイベントを開催している。今年は、昨年よりも対象メニューが1品追加となり、いずれも500円（税込）以下で、気軽にラム肉の美味しさを堪能できる内容となっている。

〈「羊肉の日」イベント詳細〉

【開催期間】

2026年4月27日(月)〜4月29日(祝水)

【対象店舗(15店舗)】

●東京

御徒町店、八王子店、町田店、浅草橋店、有楽町店、亀戸店

●神奈川

本厚木店

●千葉

柏店、千葉店、おおたかの森店、船橋店、木更津店、成田店

●埼玉

武蔵浦和店、越谷レイクタウン店

【利用条件・注意事項】

・その他割引、値引き施策との併用が可能

・対象商品の注文点数に制限はない

・ラムちゃんセット、ランチ定食、宴会コースいずれかの注文が必須となる

・人形町店は対象外

【イベント対象メニュー3品】

●塩〆熟成 上ラム肩ロース

通常価格 979円(税込)→イベント価格 490円(税込)

●漬け込みジンギスカン

通常価格 869円(税込)→イベント価格 435円(税込)

●飲めるジンギスカン

通常価格 979円(税込)→イベント価格 490円(税込)